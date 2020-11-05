В Совфеде объяснили необходимость законопроекта о гарантиях экс-президентам

«Разница действующей редакции закона о гарантиях экс-президента и предложенных законопроектом новелл в том, что если раньше экс-президент пользовался иммунитетом только за совершенные в период осуществления президентских полномочий противоправные деяния, то теперь иммунитет за совершение тяжких преступлений будет действовать и в отношении деяний, совершенных за рамками периода осуществления президентских полномочий», — добавил он.