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В Совфеде объяснили необходимость законопроекта о гарантиях экс-президентам

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Положения Конституции не предусматривают каких-либо временных ограничений неприкосновенности президента, заявил сенатор Андрей Клишас.

«Необходимость именно такой редакции проекта продиктована положениями статьи 92 Конституции, которой не предусматривается каких либо временных ограничений неприкосновенности президента. Установление таких ограничений противоречило бы Конституции», — сказал Клишас.

Предполагаемый проект не предусматривает безусловный запрет на привлечение экс-президента к ответственности, а лишь устанавливает особый порядок привлечения к ответственности, который предполагает снятие иммунитета, отметил сенатор.

«Разница действующей редакции закона о гарантиях экс-президента и предложенных законопроектом новелл в том, что если раньше экс-президент пользовался иммунитетом только за совершенные в период осуществления президентских полномочий противоправные деяния, то теперь иммунитет за совершение тяжких преступлений будет действовать и в отношении деяний, совершенных за рамками периода осуществления президентских полномочий», — добавил он.

5 ноября сенатор Андрей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о гарантиях бывшим президентам страны. Законопроект направлен на реализацию поправки к статье 93 Конституции. В законопроекте, в частности, предлагается изменить процедуру лишения экс-президента неприкосновенности и убрать из закона указание на сроки совершения преступления, в котором может быть обвинен бывший президент.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал оправданным законопроект о гарантиях экс-президентам: такая практика имеет место во многих странах мира и не является новацией с точки зрения международной практики.

Ранее по теме: В Госдуму внесли поправки о порядке лишения неприкосновенности экс-президентов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных