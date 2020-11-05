В Совфеде объяснили необходимость законопроекта о гарантиях экс-президентам
Положения Конституции не предусматривают каких-либо временных ограничений неприкосновенности президента, заявил сенатор Андрей Клишас.
«Необходимость именно такой редакции проекта продиктована положениями статьи 92 Конституции, которой не предусматривается каких либо временных ограничений неприкосновенности президента. Установление таких ограничений противоречило бы Конституции», — сказал Клишас.
Предполагаемый проект не предусматривает безусловный запрет на привлечение экс-президента к ответственности, а лишь устанавливает особый порядок привлечения к ответственности, который предполагает снятие иммунитета, отметил сенатор.
«Разница действующей редакции закона о гарантиях экс-президента и предложенных законопроектом новелл в том, что если раньше экс-президент пользовался иммунитетом только за совершенные в период осуществления президентских полномочий противоправные деяния, то теперь иммунитет за совершение тяжких преступлений будет действовать и в отношении деяний, совершенных за рамками периода осуществления президентских полномочий», — добавил он.
5 ноября сенатор Андрей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о гарантиях бывшим президентам страны. Законопроект направлен на реализацию поправки к статье 93 Конституции. В законопроекте, в частности, предлагается изменить процедуру лишения экс-президента неприкосновенности и убрать из закона указание на сроки совершения преступления, в котором может быть обвинен бывший президент.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал оправданным законопроект о гарантиях экс-президентам: такая практика имеет место во многих странах мира и не является новацией с точки зрения международной практики.