В Госдуму внесли законопроект о гарантиях бывшим президентам
Сенатор Андрей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о гарантиях бывшим президентам России, сообщил Клишас через пресс-службу. Законопроект направлен на реализацию поправки к статье 93 Конституции, отметил сенатор.
Лишить бывшего президента неприкосновенности можно будет только по решению Совета Федерации, и только на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене или ином тяжком преступлении. «Для соблюдения процедуры требуется заключение Верховного суда, подтверждающего наличие в действиях экс-президента признаков указанного преступления, а также заключение Конституционного суда – о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения», — отметил Клишас.
Сенатор добавил, что решение Госдумы о выдвижении обвинения и решение Совфеда об отрешении президента России или о лишении неприкосновенности экс-президента должно быть принято 2/3 голосов от общего числа сенаторов и депутатов по инициативе не менее трети депутатов Госдумы. Также должно быть заключение специальной комиссии, образованной Госдумой. Совфед должен принять решение об отрешении президента от должности или о лишении неприкосновенности экс-президента не позднее чем за три месяца после выдвижения обвинения Госдумой.
«Если в этот срок решение Совета Федерации не будет принято, обвинение против президента, экс-президента страны считается отклоненным», — пояснил Клишас.
Согласно действующему законодательству, бывший президент страны может быть лишен неприкосновенности в случае возбуждения уголовного дела по факту совершенного им тяжкого преступления за период нахождения на должности. Процедуру лишения неприкосновенности инициирует председатель СКР: он должен направить в Госдуму соответствующее представление. Государственная Дума должна дать согласие на лишение неприкосновенности экс-президента.
Новый законопроект предполагает, что если сейчас экс-президент не может привлекаться к административной и уголовной ответственности за деяния, связанные с исполнением им полномочий президента, то теперь указание на сроки преступлений исключается.