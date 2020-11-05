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В Госдуму внесли законопроект о гарантиях бывшим президентам

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Сенатор Андрей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о гарантиях бывшим президентам России, сообщил Клишас через пресс-службу. Законопроект направлен на реализацию поправки к статье 93 Конституции, отметил сенатор.

Лишить бывшего президента неприкосновенности можно будет только по решению Совета Федерации, и только на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене или ином тяжком преступлении. «Для соблюдения процедуры требуется заключение Верховного суда, подтверждающего наличие в действиях экс-президента признаков указанного преступления, а также заключение Конституционного суда – о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения», — отметил Клишас.

Сенатор добавил, что решение Госдумы о выдвижении обвинения и решение Совфеда об отрешении президента России или о лишении неприкосновенности экс-президента должно быть принято 2/3 голосов от общего числа сенаторов и депутатов по инициативе не менее трети депутатов Госдумы. Также должно быть заключение специальной комиссии, образованной Госдумой. Совфед должен принять решение об отрешении президента от должности или о лишении неприкосновенности экс-президента не позднее чем за три месяца после выдвижения обвинения Госдумой.

«Если в этот срок решение Совета Федерации не будет принято, обвинение против президента, экс-президента страны считается отклоненным», — пояснил Клишас.

Согласно действующему законодательству, бывший президент страны может быть лишен неприкосновенности в случае возбуждения уголовного дела по факту совершенного им тяжкого преступления за период нахождения на должности. Процедуру лишения неприкосновенности инициирует председатель СКР: он должен направить в Госдуму соответствующее представление. Государственная Дума должна дать согласие на лишение неприкосновенности экс-президента.

Новый законопроект предполагает, что если сейчас экс-президент не может привлекаться к административной и уголовной ответственности за деяния, связанные с исполнением им полномочий президента, то теперь указание на сроки преступлений исключается. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных