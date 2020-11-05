В Госдуму внесли законопроект о гарантиях бывшим президентам

Сенатор добавил, что решение Госдумы о выдвижении обвинения и решение Совфеда об отрешении президента России или о лишении неприкосновенности экс-президента должно быть принято 2/3 голосов от общего числа сенаторов и депутатов по инициативе не менее трети депутатов Госдумы. Также должно быть заключение специальной комиссии, образованной Госдумой. Совфед должен принять решение об отрешении президента от должности или о лишении неприкосновенности экс-президента не позднее чем за три месяца после выдвижения обвинения Госдумой.