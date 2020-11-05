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Лукашенко повысил в званиях глав силовых ведомств

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко повысил в званиях глав силовых ведомств республики – Минобороны, КГБ, Госпогранкомитета и Генпрокуратуры, торжественная церемония прошла во Дворце независимости, передает «БелТА».

«Александр Лукашенко вручил погоны генерал-лейтенанта министру обороны Виктору Хренину, председателю КГБ Ивану Тертелю и председателю Госпогранкомитета Анатолию Лаппо, а также погоны государственного советника юстиции 2-го класса генеральному прокурору Андрею Шведу», — говорится в сообщении.

Новые погоны вручены генералам, которые показали «как надо служить находящемуся в опасности отечеству, защищать народ и интересы государства», отметил Лукашенко. Он также наградил работников предприятий агропромышленного комплекса и сферы обслуживания, учреждений образования, науки и спорта. В церемонии приняли участие 40 человек, уточняет агентство.

Ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что Комитет государственной безопасности Белоруссии получает информацию о готовящейся в стране провокации. По его словам, цель этих действий – дестабилизация ситуации в республике на фоне снижающейся уличной активности. Он отметил, что организаторы данной акции и их кураторы за рубежом планируют обвинить силовиков Белоруссии «в тяжких последствиях».

С 9 августа в Минске и других городах Белоруссии продолжаются протесты, которые начались после президентских выборов. Согласно официальным данным республиканского ЦИК, за действующего президента Лукашенко проголосовали 80,08%, а за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую 10,09%. Протестующие потребовали пересмотра итогов голосования, а оппозиция заявила, что выборы сфальсифицированы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных