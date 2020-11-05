Лукашенко повысил в званиях глав силовых ведомств
Президент Белоруссии Александр Лукашенко повысил в званиях глав силовых ведомств республики – Минобороны, КГБ, Госпогранкомитета и Генпрокуратуры, торжественная церемония прошла во Дворце независимости, передает «БелТА».
«Александр Лукашенко вручил погоны генерал-лейтенанта министру обороны Виктору Хренину, председателю КГБ Ивану Тертелю и председателю Госпогранкомитета Анатолию Лаппо, а также погоны государственного советника юстиции 2-го класса генеральному прокурору Андрею Шведу», — говорится в сообщении.
Новые погоны вручены генералам, которые показали «как надо служить находящемуся в опасности отечеству, защищать народ и интересы государства», отметил Лукашенко. Он также наградил работников предприятий агропромышленного комплекса и сферы обслуживания, учреждений образования, науки и спорта. В церемонии приняли участие 40 человек, уточняет агентство.
Ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что Комитет государственной безопасности Белоруссии получает информацию о готовящейся в стране провокации. По его словам, цель этих действий – дестабилизация ситуации в республике на фоне снижающейся уличной активности. Он отметил, что организаторы данной акции и их кураторы за рубежом планируют обвинить силовиков Белоруссии «в тяжких последствиях».
С 9 августа в Минске и других городах Белоруссии продолжаются протесты, которые начались после президентских выборов. Согласно официальным данным республиканского ЦИК, за действующего президента Лукашенко проголосовали 80,08%, а за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую 10,09%. Протестующие потребовали пересмотра итогов голосования, а оппозиция заявила, что выборы сфальсифицированы.