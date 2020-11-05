Лукашенко повысил в званиях глав силовых ведомств

Ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что Комитет государственной безопасности Белоруссии получает информацию о готовящейся в стране провокации. По его словам, цель этих действий – дестабилизация ситуации в республике на фоне снижающейся уличной активности. Он отметил, что организаторы данной акции и их кураторы за рубежом планируют обвинить силовиков Белоруссии «в тяжких последствиях».