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Канцлер Австрии Курц встретился с Тихановской

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Канцлер Австрии Себастьян Курц провел встречу с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Об этом он сообщил в Twitter.

«Хорошая встреча с @Tsihanouskaya. Австрия готова оказывать дальнейшую поддержку для укрепления белорусского гражданского общества и продвижения инклюзивного диалога, ведущего к честным и свободным выборам», — написал Курц.

В пресс-службе экс-кандидата в белорусские лидеры добавили, что встреча прошла в формате тет-а-тет.

«Себастьян Курц выразил солидарность с белорусским народом и проявил отличную осведомленность о ситуации в Беларуси. Светлана Тихановская рассказала, что режим продолжает осуществлять репрессии в отношении мирных белорусов, а также оказывает давление на тех, кто в знак протеста присоединился к забастовке», — сообщает пресс-служба в Telegram-канале Тихановской.

Помимо этого, стороны обсудили способы мирного разрешения политического и экономического кризиса в стране и возможную роль Австрии в этом процессе.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Согласно официальной статистике ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую. Последняя утверждает, что результаты выборов были «сфальсифицированы».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных