Канцлер Австрии Курц встретился с Тихановской
Канцлер Австрии Себастьян Курц провел встречу с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Об этом он сообщил в Twitter.
«Хорошая встреча с @Tsihanouskaya. Австрия готова оказывать дальнейшую поддержку для укрепления белорусского гражданского общества и продвижения инклюзивного диалога, ведущего к честным и свободным выборам», — написал Курц.
Good meeting with @Tsihanouskaya. #Austria stands ready to lend further support to strengthen the Belarusian civil society and foster an inclusive dialogue leading to free and fair elections. pic.twitter.com/nmXUKhsjyJ— Sebastian Kurz (@sebastiankurz) November 5, 2020
В пресс-службе экс-кандидата в белорусские лидеры добавили, что встреча прошла в формате тет-а-тет.
«Себастьян Курц выразил солидарность с белорусским народом и проявил отличную осведомленность о ситуации в Беларуси. Светлана Тихановская рассказала, что режим продолжает осуществлять репрессии в отношении мирных белорусов, а также оказывает давление на тех, кто в знак протеста присоединился к забастовке», — сообщает пресс-служба в Telegram-канале Тихановской.
Помимо этого, стороны обсудили способы мирного разрешения политического и экономического кризиса в стране и возможную роль Австрии в этом процессе.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Согласно официальной статистике ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую. Последняя утверждает, что результаты выборов были «сфальсифицированы».