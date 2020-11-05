Канцлер Австрии Курц встретился с Тихановской

«Себастьян Курц выразил солидарность с белорусским народом и проявил отличную осведомленность о ситуации в Беларуси. Светлана Тихановская рассказала, что режим продолжает осуществлять репрессии в отношении мирных белорусов, а также оказывает давление на тех, кто в знак протеста присоединился к забастовке», — сообщает пресс-служба в Telegram-канале Тихановской.