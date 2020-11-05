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МВД Белоруссии сообщило об уменьшении числа участников протестов

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Число участников протестов на улицах Белоруссии значително уменьшилось, заявил начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД республики Николай Карпенков. Интервью с ним опубликовало издание «СБ.Беларусь сегодня».

«Однозначно меньше людей стало на уличных акциях. Но те, кто на них, около 6—8 тыс. человек, составляют ядро недовольных», — сказал Карпенков, отметив, что оставшиеся на акциях «просто так не уйдут». «Я уверен, что им проплачены деньги, они имеют свои корыстные цели, тесно связаны с зарубежными заказчиками массовых беспорядков», — подчеркнул начальник управления МВД.

По его словам, по сравнению с 9 августа, когда начались массовые протесты, обстановка в стране стабилизировалась. Он заявил, что правоохранительные органы «научились бороться с организаторами несанкционированных акций и пресекать их противоправную деятельность». 

В середине октября Карпенков заявлял, что белорусская милиция может применить огнестрельное оружие против протестующих, если они будут угрожать жизни и здоровью сотрудников правоохранительных органов, но сделает это «гуманно». По мнению Карпенкова, протестующие мало чем отличаются от преступных группировок и выходят на акции, чтобы заработать денег.

Протесты в Минске и других городах Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда в стране состоялись выборы президента. Согласно официальным данным республиканского ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,08%, а за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую 10,09%. Протестующие потребовали пересмотра итогов голосования, а оппозиция заявила, что выборы сфальсифицированы.

Ранее по теме: В МВД Белоруссии допустили «гуманную» стрельбу по протестующим

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных