МВД Белоруссии сообщило об уменьшении числа участников протестов

«Однозначно меньше людей стало на уличных акциях. Но те, кто на них, около 6—8 тыс. человек, составляют ядро недовольных», — сказал Карпенков, отметив, что оставшиеся на акциях «просто так не уйдут». «Я уверен, что им проплачены деньги, они имеют свои корыстные цели, тесно связаны с зарубежными заказчиками массовых беспорядков», — подчеркнул начальник управления МВД.