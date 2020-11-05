МВД Белоруссии сообщило об уменьшении числа участников протестов
Число участников протестов на улицах Белоруссии значително уменьшилось, заявил начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД республики Николай Карпенков. Интервью с ним опубликовало издание «СБ.Беларусь сегодня».
«Однозначно меньше людей стало на уличных акциях. Но те, кто на них, около 6—8 тыс. человек, составляют ядро недовольных», — сказал Карпенков, отметив, что оставшиеся на акциях «просто так не уйдут». «Я уверен, что им проплачены деньги, они имеют свои корыстные цели, тесно связаны с зарубежными заказчиками массовых беспорядков», — подчеркнул начальник управления МВД.
По его словам, по сравнению с 9 августа, когда начались массовые протесты, обстановка в стране стабилизировалась. Он заявил, что правоохранительные органы «научились бороться с организаторами несанкционированных акций и пресекать их противоправную деятельность».
В середине октября Карпенков заявлял, что белорусская милиция может применить огнестрельное оружие против протестующих, если они будут угрожать жизни и здоровью сотрудников правоохранительных органов, но сделает это «гуманно». По мнению Карпенкова, протестующие мало чем отличаются от преступных группировок и выходят на акции, чтобы заработать денег.
Протесты в Минске и других городах Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда в стране состоялись выборы президента. Согласно официальным данным республиканского ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,08%, а за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую 10,09%. Протестующие потребовали пересмотра итогов голосования, а оппозиция заявила, что выборы сфальсифицированы.