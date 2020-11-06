Экс-президент Косово взят под стражу по делу о военных преступлениях
Бывший президент частично признанной республики Косово Хашим Тачи задержан и взят под стражу в Гааге, говорится на сайте Специальной прокуратуры международного суда по преступлениям в Косово. Президент обвиняется в военных преступлениях во время конфликта 1998-1999 гг.
В сообщении говорится, что 26 октября судья предварительного производства утвердил обвинительное заключение в отношении Тачи, бывшего председателя парламента Косово Кадри Весели, одного из полевых командиров «Освободительной армии Косово» Реджепа Селими и бывшего председателя парламента Якупа Красничи. Все они также арестованы.
Специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово (SPO) в Гааге впервые предъявила обвинения Тачи в преступлениях против человечности и военных преступлениях в конце июня 2020 г. 5 ноября Таки объявил, что уходит в отставку после обвинений в военных преступлениях. Затем сербская телерадиокомпания РТС сообщила, что после пресс-конференции Таки сдался специальной миссии Европейского союза EULEX. Тачи заявил, что отправляется в Гаагу добровольно.
Тачи был одним из основателей группировки «Освободительная армия Косово» и одним из ее главных полевых командиров в 1998-1998 гг. Кроме того, он стал ключевым лицом при объявлении независимости от Сербии в 2008 г., подведшей итог войны 1998-1999 гг., в которой погибли более 10 тыс. человек. Россия и Сербия не признают независимость Косово, считая его автономным краем Сербии. Независимость самопровозглашенной республики признали Франция, Великобритания, Италия, США и некоторые другие страны.