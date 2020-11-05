Лидер Косово Хашим Тачи ушел в отставку из-за обвинений в военных преступлениях
Президент частично признанной Республики Косово Хашим Тачи объявил о решении уйти в отставку после обвинений в военных преступлениях во время конфликта 1998-1999 гг., сообщает Reuters.
«С сегодняшнего дня я ухожу в отставку», — сказал Тачи на пресс-конференции в косовской столице Приштине. Он добавил, что делает это в связи с тем, что узнал об утверждении обвинительного вердикта Специального суда по преступлениям в Косово.
Как сообщает сербская телерадиокомпания РТС, после пресс-конференции Тачи сдался представителям миссии EULEX (специальная миссия Европейского союза в составе 2000 гражданских лиц и представителей правоохранительных органов, находящаяся в Косово с 2008 г.). Косовский лидер подчеркнул, что отправляется в Гаагу добровольно, не как задержанный.
Специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово (SPO) в Гааге впервые предъявила обвинения президенту Косово Хашиму Тачи в преступлениях против человечности и военных преступлениях в конце июня 2020 г. Тачи, экс-спикеру парламента Кадри Весели и другим бывшим полевым командирам освободительной армии Косово (ОАК), воевавшей против сербской армии и полиции во время конфликта в Косово, вменяют организацию около 100 убийств, а также похищения и пытки людей на территории края в 1998-1999 гг.
Тачи был одним из основателей группировки Освободительная армия Косово и одним из ее главных полевых командиров в 1998-1998 гг. Кроме того, он стал ключевым лицом при объявлении независимости от Сербии в 2008 г., подведшей итог войны 1998-1999 гг., в которой погибли более 10 тыс. человек. Россия и Сербия не признают независимость Косово, считая его автономным краем Сербии. Независимость самопровозглашенной республики признали Франция, Великобритания, Италия, США и некоторые другие страны.