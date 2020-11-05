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Лидер Косово Хашим Тачи ушел в отставку из-за обвинений в военных преступлениях

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Президент частично признанной Республики Косово Хашим Тачи объявил о решении уйти в отставку после обвинений в военных преступлениях во время конфликта 1998-1999 гг., сообщает Reuters.

«С сегодняшнего дня я ухожу в отставку», — сказал Тачи на пресс-конференции в косовской столице Приштине. Он добавил, что делает это в связи с тем, что узнал об утверждении обвинительного вердикта Специального суда по преступлениям в Косово.

Как сообщает сербская телерадиокомпания РТС, после пресс-конференции Тачи сдался представителям миссии EULEX (специальная миссия Европейского союза в составе 2000 гражданских лиц и представителей правоохранительных органов, находящаяся в Косово с 2008 г.). Косовский лидер подчеркнул, что отправляется в Гаагу добровольно, не как задержанный.

Специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово (SPO) в Гааге впервые предъявила обвинения президенту Косово Хашиму Тачи в преступлениях против человечности и военных преступлениях в конце июня 2020 г. Тачи, экс-спикеру парламента Кадри Весели и другим бывшим полевым командирам освободительной армии Косово (ОАК), воевавшей против сербской армии и полиции во время конфликта в Косово, вменяют организацию около 100 убийств, а также похищения и пытки людей на территории края в 1998-1999 гг.

Тачи был одним из основателей группировки Освободительная армия Косово и одним из ее главных полевых командиров в 1998-1998 гг. Кроме того, он стал ключевым лицом при объявлении независимости от Сербии в 2008 г., подведшей итог войны 1998-1999 гг., в которой погибли более 10 тыс. человек. Россия и Сербия не признают независимость Косово, считая его автономным краем Сербии. Независимость самопровозглашенной республики признали Франция, Великобритания, Италия, США и некоторые другие страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных