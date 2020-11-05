Лидер Косово Хашим Тачи ушел в отставку из-за обвинений в военных преступлениях

Тачи был одним из основателей группировки Освободительная армия Косово и одним из ее главных полевых командиров в 1998-1998 гг. Кроме того, он стал ключевым лицом при объявлении независимости от Сербии в 2008 г., подведшей итог войны 1998-1999 гг., в которой погибли более 10 тыс. человек. Россия и Сербия не признают независимость Косово, считая его автономным краем Сербии. Независимость самопровозглашенной республики признали Франция, Великобритания, Италия, США и некоторые другие страны.