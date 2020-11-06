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Азербайджан обвинил Армению в обстрелах населённых пунктов

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Минобороны Азербайджана обвинило Армению в обстрелах военных подразделений и населенных пунктов, говорится в сообщении министерства. По данным военного ведомства, обстрел произошёл на Ходжавендском, Агдеринском и других направлениях фронта с применением пушек и минометов.

«В течение дня 5 ноября и в ночь на 6 ноября подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из различных стрелковых оружий, пушек и минометов позиции подразделений Азербайджанской армии и наши населенные пункты на различных направлениях фронта,— говорится в сообщении Минобороны Азербайджана. Уточняется, что боевые операции «с различной интенсивностью» продолжались в основном на Агдеринском, Агдамском, Ходжавендском и Губадлинском направлениях фронта.

Активные боевые действия между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Государства нарушили соглашение о прекращении огня, подписанное 26 лет назад и окончившее Карабахскую войну 1991-1994 гг. 

В эскалации конфликта стороны взаимно обвиняют друг друга. При этом Азербайджан, поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах с 1991 г. считает себя независимой республикой и получает военную и экономическую помощь от Еревана, однако юридически не признан ни им, ни другими странами мира.

В урегулирование конфликта в Карабахе вовлечены страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ — Россия, Франция и США. При их участии Армения и Азербайджан неоднократно договаривались о прекращении огня, но каждый раз нарушали его.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных