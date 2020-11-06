Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

В МВД назвали диагноз Навального

Ведомости

Окончательный диагноз основателя Фонда по борьбе с коррупцией Алексея Навального, госпитализированного 20 августа в Омске, нарушение углеводного обмена и обострение хронического панкреатита с нарушением внешне- и внутрисекреторной функции, говорится на сайте управления на транспорта МВД России по Сибирскому ФО.

«Окончательный диагноз врачами установлен с учетом неоднократно проведенных химико-токсикологических исследований: нарушение углеводного обмена (основной); хронический панкреатит с нарушением внешне- и внутрисекреторной функции, обострение (сопутствующий)», — говорится в сообщении.

В МВД отметили, что диагноз «отравление» не был подтвержден результатами клинических, анамнестических и химико-токсикологических исследований. По данным управления, жена Навального Юлия сообщила врачам, что ее муж ограничивал себя в еде, в течение 3-5 дней его беспокоил дискомфорт после еды, питание было нерегулярным. «Супруга также предположила, что причинами недомогания могли стать диеты пациента, направленные на снижение веса», — отмечается в сообщении.

Согласно заключениям экспертов, рассказали в МВД, в биоматериалах, на одежде Навального, на предметах, изъятых из гостиницы и кафе в аэропорту Томска, не обнаружено отравляющих (наркотических, сильнодействующих и т.п.) веществ. По данным МВД, находившиеся с Навальным в Томске Владлен Лось, Мария Певчих и Георгий Албуров уклоняются от явки к следователю и это свидетельствует о хорошо спланированной провокации.

20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в Омске. Его госпитализировали в омскую больницу, где он впал в кому. Врачи поставили ему предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. Следов отравления в его анализах они не нашли. Позднее Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите», где 7 сентября его вывели из комы, а 23 сентября выписали из стационара. Немецкие специалисты утверждают, что пациент был отравлен ядом из группы «Новичок». С 27 августа по 28 сентября Генпрокуратура России направила Германии четыре запроса о правовой помощи в расследовании инцидента.

6 ноября Генпрокуратура России сообщила, что Германия направила России ответ с просьбой о дополнительных разъяснениях и информации по расследованию инцидента с Навальным в России, однако немецкая сторона не ответила ни на один из российских вопросов из более ранних запросов.

Ранее по теме: Генпрокуратура получила ответ Германии по Навальному

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных