В МВД назвали диагноз Навального
Окончательный диагноз основателя Фонда по борьбе с коррупцией Алексея Навального, госпитализированного 20 августа в Омске, нарушение углеводного обмена и обострение хронического панкреатита с нарушением внешне- и внутрисекреторной функции, говорится на сайте управления на транспорта МВД России по Сибирскому ФО.
«Окончательный диагноз врачами установлен с учетом неоднократно проведенных химико-токсикологических исследований: нарушение углеводного обмена (основной); хронический панкреатит с нарушением внешне- и внутрисекреторной функции, обострение (сопутствующий)», — говорится в сообщении.
В МВД отметили, что диагноз «отравление» не был подтвержден результатами клинических, анамнестических и химико-токсикологических исследований. По данным управления, жена Навального Юлия сообщила врачам, что ее муж ограничивал себя в еде, в течение 3-5 дней его беспокоил дискомфорт после еды, питание было нерегулярным. «Супруга также предположила, что причинами недомогания могли стать диеты пациента, направленные на снижение веса», — отмечается в сообщении.
Согласно заключениям экспертов, рассказали в МВД, в биоматериалах, на одежде Навального, на предметах, изъятых из гостиницы и кафе в аэропорту Томска, не обнаружено отравляющих (наркотических, сильнодействующих и т.п.) веществ. По данным МВД, находившиеся с Навальным в Томске Владлен Лось, Мария Певчих и Георгий Албуров уклоняются от явки к следователю и это свидетельствует о хорошо спланированной провокации.
20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в Омске. Его госпитализировали в омскую больницу, где он впал в кому. Врачи поставили ему предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. Следов отравления в его анализах они не нашли. Позднее Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите», где 7 сентября его вывели из комы, а 23 сентября выписали из стационара. Немецкие специалисты утверждают, что пациент был отравлен ядом из группы «Новичок». С 27 августа по 28 сентября Генпрокуратура России направила Германии четыре запроса о правовой помощи в расследовании инцидента.
6 ноября Генпрокуратура России сообщила, что Германия направила России ответ с просьбой о дополнительных разъяснениях и информации по расследованию инцидента с Навальным в России, однако немецкая сторона не ответила ни на один из российских вопросов из более ранних запросов.