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Байден и Трамп почти сравнялись по числу голосов в Джорджии

Ведомости

Бывший вице-президент США Джо Байден почти догнал действующего лидера страны Дональда Трампа по числу голосов в одном из ключевых штатов — Джорджии, следует из предварительной оценки Fox News. По данным на 11:44 мск, после обработки 99% бюллетеней, у Байдена 2 447 518 голосов, у Трампа — 2 448 183. Доли обоих составляют 49,4%.

Ранее Трамп на несколько процентных пунктов опережал Байдена в Джорджии. Кроме того, сейчас бывший вице-президент сократил отрыв от соперника в Пенсильвании, теперь он составляет 0,3 п.п., голоса распределены на 49,3% и 49,6% соответственно.

Сейчас, по данным на 11.50 мск, победитель определен в большинстве штатов страны. По числу голосов выборщиков лидирует Байден: у него их 264 из необходимых для победы 270. У Трампа таковых 214. 

Победа в Джорджии может принести кандидату 16 голосов выборщиков, а в Пенсильвании — 20. Также пока не определен победитель в Северной Каролине и на Аляске. Пока первенство там одерживает Трамп. Не досчитаны голоса и в Неваде, где побеждает Байден с долей 49,4% — на 0,9 п.п. больше, чем у нынешнего президента страны.

Таким образом, для переизбрания на пост президента Трампу необходимо победить во всех пяти «колеблющихся» штатах. Если хотя бы в одном из них выиграет Байден, по итогам голосования он станет новым главой государства.

Голосование за президента США состоялось 3 ноября. Сразу после него Трамп заявил о своей победе. Однако после проигрыша в нескольких ключевых штатах действующий лидер страны назвал выборы сфальсифицированными и коррумпированными и заявил о намерении обратиться в суд для пересмотра подсчета голосов. 

Ранее по теме: Телеканалы США прервали речь Трампа о фальсификациях на выборах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных