Байден и Трамп почти сравнялись по числу голосов в Джорджии

Победа в Джорджии может принести кандидату 16 голосов выборщиков, а в Пенсильвании — 20. Также пока не определен победитель в Северной Каролине и на Аляске. Пока первенство там одерживает Трамп. Не досчитаны голоса и в Неваде, где побеждает Байден с долей 49,4% — на 0,9 п.п. больше, чем у нынешнего президента страны.