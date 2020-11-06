Байден и Трамп почти сравнялись по числу голосов в Джорджии
Бывший вице-президент США Джо Байден почти догнал действующего лидера страны Дональда Трампа по числу голосов в одном из ключевых штатов — Джорджии, следует из предварительной оценки Fox News. По данным на 11:44 мск, после обработки 99% бюллетеней, у Байдена 2 447 518 голосов, у Трампа — 2 448 183. Доли обоих составляют 49,4%.
Ранее Трамп на несколько процентных пунктов опережал Байдена в Джорджии. Кроме того, сейчас бывший вице-президент сократил отрыв от соперника в Пенсильвании, теперь он составляет 0,3 п.п., голоса распределены на 49,3% и 49,6% соответственно.
Сейчас, по данным на 11.50 мск, победитель определен в большинстве штатов страны. По числу голосов выборщиков лидирует Байден: у него их 264 из необходимых для победы 270. У Трампа таковых 214.
Победа в Джорджии может принести кандидату 16 голосов выборщиков, а в Пенсильвании — 20. Также пока не определен победитель в Северной Каролине и на Аляске. Пока первенство там одерживает Трамп. Не досчитаны голоса и в Неваде, где побеждает Байден с долей 49,4% — на 0,9 п.п. больше, чем у нынешнего президента страны.
Таким образом, для переизбрания на пост президента Трампу необходимо победить во всех пяти «колеблющихся» штатах. Если хотя бы в одном из них выиграет Байден, по итогам голосования он станет новым главой государства.
Голосование за президента США состоялось 3 ноября. Сразу после него Трамп заявил о своей победе. Однако после проигрыша в нескольких ключевых штатах действующий лидер страны назвал выборы сфальсифицированными и коррумпированными и заявил о намерении обратиться в суд для пересмотра подсчета голосов.