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Телеканалы США прервали речь Трампа о фальсификациях на выборах

Ведомости

Американские каналы MSNBC, CNBC, CBS, NBC и ABC прервали трансляцию речи президента США Дональда Трампа, где он назвал прошедшие выборы сфальсифицированными и коррумпированными, так как сочли его слова ложными и бездоказательными. Об этом сообщило издание USA Today, которое также приняло решение удалить со своих платформ видео выступления главы государства.

Раньше всех речь Трампа прервал MSNBC — через 35 секунд после ее начала, пишет USA Today. «Мы снова находимся в необычном положении: не только перебиваем президента Соединенных Штатов, но и исправляем президента Соединенных Штатов. Нам известно об отсутствии незаконных голосований. Нам неизвестно о победе Трампа», — заявил, комментируя свои действия, ведущий телеканала Брайан Уильямс.

Ведущий ABC News Дэвид Мьюир, в свою очередь, отметил, что заявление Трампа о том, что он легко победил бы в выборах, если бы не незаконные голоса, нуждается в проверке. «Сегодня вечером мы не видим, чтобы кто-то что-то крал», — прокомментировал журналист обвинения президента в адрес своего соперника.

Ведущий CNBC Шепард Смит отметил, что впервые за свою 30-летнюю карьеру перебил главу государства. «Мы воздерживались от этого снова и снова, в то время как другие делали это. Но если бы кто-то другой использовал нашу платформу влияния для лжи нашим зрителям, мы бы остановили их. Честно говоря, хватит», — заявил он.

При этом телеканалы CNN и Fox News показали выступление Трампа. Однако они подчеркнули, что его слова не доказаны, а сама речь является «жалкой».

Голосование за президента США состоялось 3 ноября. Победитель в них до сих пор не определен, так как не во всех штатах обработаны все бюллетени. По предварительным оценкам, пока в выборах лидирует бывший вице-президент страны Джо Байден: у него 264 голоса выборщиков из 270 необходимых, а у Трампа — 214. После проигрыша в нескольких ключевых штатах действующий лидер страны заявил о фальсификации выборов и заявил о намерении обратиться в суд для пересмотра подсчета голосов. Он также подчеркнул, что, будь выборы честными, он победил бы в них.

Ранее по теме: Трамп заявил о своей победе на выборах «по законным голосам»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных