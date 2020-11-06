Телеканалы США прервали речь Трампа о фальсификациях на выборах

Голосование за президента США состоялось 3 ноября. Победитель в них до сих пор не определен, так как не во всех штатах обработаны все бюллетени. По предварительным оценкам, пока в выборах лидирует бывший вице-президент страны Джо Байден: у него 264 голоса выборщиков из 270 необходимых, а у Трампа — 214. После проигрыша в нескольких ключевых штатах действующий лидер страны заявил о фальсификации выборов и заявил о намерении обратиться в суд для пересмотра подсчета голосов. Он также подчеркнул, что, будь выборы честными, он победил бы в них.