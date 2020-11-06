Трамп заявил о своей победе на выборах «по законным голосам»

5 ноября Трамп пообещал оспорить результаты во всех штатах, в которых перевес голосов на выборах оказался у его соперника, кандидата от демократов Джо Байдена. Помимо этого президент предупредил, что в случае необходимости готов обратиться в Верховный суд с иском о признании присланных по почте бюллетеней недействительными, так как эти голоса в колеблющихся штатах получил преимущественно Байден. Штаб Трампа считает, что присланные по почте избирательные бюллетени могли быть подделаны демократами.