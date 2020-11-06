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Трамп заявил о своей победе на выборах «по законным голосам»

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Действующий президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме заявил, что победил во «многих критически важных штатах», «если посчитать законные голоса». Трансляцию его выступления вел телеканал Fox News.

«Если посчитать законные голоса, я легко выиграл», — заявил Трамп. По его словам, он побеждает на выборах с «исторически рекордными цифрами». Президент вновь заявил о «коррупции и мошенничестве» при подсчете голосов. Так, представителям республиканцев запретили доступ к наблюдению за процедурой во многих спорных штатах, отметил он. Байден также выразил уверенность в своей победе после завершения подсчета голосов, писала The New York Times.

5 ноября Трамп пообещал оспорить результаты во всех штатах, в которых перевес голосов на выборах оказался у его соперника, кандидата от демократов Джо Байдена. Помимо этого президент предупредил, что в случае необходимости готов обратиться в Верховный суд с иском о признании присланных по почте бюллетеней недействительными, так как эти голоса в колеблющихся штатах получил преимущественно Байден. Штаб Трампа считает, что присланные по почте избирательные бюллетени могли быть подделаны демократами.

Основной день голосования на президентских выборах в США состоялся 3 ноября. Сейчас ведется подсчет голосов. Байден пока что опережает Трампа по количеству голосов выборщиков. По предварительным данным Bloomberg на 7.05 мск, у Байдена 264 голоса, у Трампа — 214. При этом для победы на выборах необходимо набрать 270 из 538 возможных голосов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных