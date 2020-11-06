Трамп заявил о своей победе на выборах «по законным голосам»
Действующий президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме заявил, что победил во «многих критически важных штатах», «если посчитать законные голоса». Трансляцию его выступления вел телеканал Fox News.
«Если посчитать законные голоса, я легко выиграл», — заявил Трамп. По его словам, он побеждает на выборах с «исторически рекордными цифрами». Президент вновь заявил о «коррупции и мошенничестве» при подсчете голосов. Так, представителям республиканцев запретили доступ к наблюдению за процедурой во многих спорных штатах, отметил он. Байден также выразил уверенность в своей победе после завершения подсчета голосов, писала The New York Times.
5 ноября Трамп пообещал оспорить результаты во всех штатах, в которых перевес голосов на выборах оказался у его соперника, кандидата от демократов Джо Байдена. Помимо этого президент предупредил, что в случае необходимости готов обратиться в Верховный суд с иском о признании присланных по почте бюллетеней недействительными, так как эти голоса в колеблющихся штатах получил преимущественно Байден. Штаб Трампа считает, что присланные по почте избирательные бюллетени могли быть подделаны демократами.
Основной день голосования на президентских выборах в США состоялся 3 ноября. Сейчас ведется подсчет голосов. Байден пока что опережает Трампа по количеству голосов выборщиков. По предварительным данным Bloomberg на 7.05 мск, у Байдена 264 голоса, у Трампа — 214. При этом для победы на выборах необходимо набрать 270 из 538 возможных голосов.