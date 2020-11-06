Навальный отреагировал на заявление МВД о его диагнозе
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный в своем аккаунте в Twitter опроверг наличие у него хронического панкреатита.
Ранее управление на транспорте МВД России по Сибирскому ФО сообщило, что российские врачи поставили Навальному нарушение углеводного обмена и обострение хронического панкреатита с нарушением внешне- и внутрисекреторной функции. Кроме того, жена Навального Юлия, по данным ведомства, заявляла российским врачам, что тот мог почувствовать себя плохо из-за диет.
«Я уже устал смеяться. Какого блин панкреатита? Что дальше? Они найдут у меня волчанку как в докторе Хаузе? (Я каждый год проходил медицинский чекап и есть мои анализы на несколько лет. На 20 августа 2020 г. я был совершенно здоров)», — заявил Навальный.
20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в Омске. Его госпитализировали в омскую больницу, где он впал в кому. Врачи поставили ему предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. Следов отравления в его анализах они не нашли. Позднее Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите», где 7 сентября его вывели из комы, а 23 сентября выписали из стационара. Немецкие специалисты утверждают, что пациент был отравлен ядом из группы «Новичок». С 27 августа по 28 сентября Генпрокуратура России направила Германии четыре запроса о правовой помощи в расследовании инцидента.
6 ноября Генпрокуратура России сообщила, что Германия направила России ответ с просьбой о дополнительных разъяснениях и информации по расследованию инцидента с Навальным в России, однако немецкая сторона не ответила ни на один из российских вопросов из более ранних запросов.