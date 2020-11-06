В МИД высказались о деле Навального как о «дилетантском спектакле»

Состояние Навального ухудшилось 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В связи с этим самолет совершил экстренную посадку в Омске. Там основателя ФБК госпитализировали, он впал в кому. Врачи поставили ему предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. Следов отравления в его анализах они не нашли. Позже, 22 августа, Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите», где 7 сентября его вывели из комы, а 23 сентября выписали из стационара. Немецкие специалисты утверждают, что пациент был отравлен ядом из группы «Новичок». В связи с этим в ЕС ввели адресные санкции против нескольких физических и одного юридического лица из России, якобы причастных к отравлению основателя ФБК.