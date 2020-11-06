В МИД высказались о деле Навального как о «дилетантском спектакле»
Ситуация вокруг основателя ФБК Алексея Навального, который предположительно был отравлен боевым веществом из группы «Новичок» 20 августа, для любого постороннего наблюдателя выглядит как «по-дилетантски срежиссированный спектакль», говорится в официальном сообщении Министерства иностранных дел России.
«У любого стороннего наблюдателя, далекого от прикладной химии и вопросов нераспространения химического оружия, вполне естественно возникает ощущение, что все происходящее — по-дилетантски срежиссированный спектакль, основным замыслом которого является очередной санкционный «выстрел» в адрес России», — говорится в сообщении.
В качестве доказательства своих слов в ведомстве привели якобы вызывающие подозрение факты. МИД, в частности, указал на скорость, с которой немецкие, французские и шведские специалисты нашли в анализах Навального следы «Новичка», несмотря на то, что раньше будто бы не сталкивались с этим ядом. Кроме того, ведомство в очередной раз указало на нежелание германских властей передать России сведения по Навальному.
«Налицо "круговая порука" в евроатлантическом исполнении с привлечением политически ангажированного руководства некогда весьма авторитетной и независимой ОЗXО», — сказано в сообщении МИДа. Там также подчеркнули, что в власти европейских стран «напрочь забывают о международном праве».
Состояние Навального ухудшилось 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В связи с этим самолет совершил экстренную посадку в Омске. Там основателя ФБК госпитализировали, он впал в кому. Врачи поставили ему предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. Следов отравления в его анализах они не нашли. Позже, 22 августа, Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите», где 7 сентября его вывели из комы, а 23 сентября выписали из стационара. Немецкие специалисты утверждают, что пациент был отравлен ядом из группы «Новичок». В связи с этим в ЕС ввели адресные санкции против нескольких физических и одного юридического лица из России, якобы причастных к отравлению основателя ФБК.