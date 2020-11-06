Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

В МИД высказались о деле Навального как о «дилетантском спектакле»

Ведомости

Ситуация вокруг основателя ФБК Алексея Навального, который предположительно был отравлен боевым веществом из группы «Новичок» 20 августа, для любого постороннего наблюдателя выглядит как «по-дилетантски срежиссированный спектакль», говорится в официальном сообщении Министерства иностранных дел России.

«У любого стороннего наблюдателя, далекого от прикладной химии и вопросов нераспространения химического оружия, вполне естественно возникает ощущение, что все происходящее — по-дилетантски срежиссированный спектакль, основным замыслом которого является очередной санкционный «выстрел» в адрес России», — говорится в сообщении. 

В качестве доказательства своих слов в ведомстве привели якобы вызывающие подозрение факты. МИД, в частности, указал на скорость, с которой немецкие, французские и шведские специалисты нашли в анализах Навального следы «Новичка», несмотря на то, что раньше будто бы не сталкивались с этим ядом. Кроме того, ведомство в очередной раз указало на нежелание германских властей передать России сведения по Навальному.

«Налицо "круговая порука" в евроатлантическом исполнении с привлечением политически ангажированного руководства некогда весьма авторитетной и независимой ОЗXО», — сказано в сообщении МИДа. Там также подчеркнули, что в власти европейских стран «напрочь забывают о международном праве».

Состояние Навального ухудшилось 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В связи с этим самолет совершил экстренную посадку в Омске. Там основателя ФБК госпитализировали, он впал в кому. Врачи поставили ему предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. Следов отравления в его анализах они не нашли. Позже, 22 августа, Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите», где 7 сентября его вывели из комы, а 23 сентября выписали из стационара. Немецкие специалисты утверждают, что пациент был отравлен ядом из группы «Новичок». В связи с этим в ЕС ввели адресные санкции против нескольких физических и одного юридического лица из России, якобы причастных к отравлению основателя ФБК.

Ранее по теме: Навальный отреагировал на заявление МВД о его диагнозе

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных