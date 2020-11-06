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Fox News: Байден опередил Трампа в «ключевом» штате Джорджия

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Бывший вице-президент США Джо Байден опередил нынешнего главу государства Дональда Трампа по числу голосов в одном из ключевых штатов — Джорджии, следует из предварительных данных Fox News. Если республиканец вновь не возьмет там первенство, демократ победит в голосовании.

К 14:50 мск в Джорджии обработали 99% бюллетеней. В итоге у Байдена 2 449 371 голос, у Трампа — 2 448 454. При этом доли у обоих равные — 49,4%.

Чтобы победить в голосовании кандидату необходимо получить 270 голосов выборщиков, которых в США 538. Они в разных количествах распределены по штатам. Голоса всех выборщиков штата отдают в пользу тех из них, за чьего кандидата проголосовало большинство избирателей. Джорджия, в частности, может дать 16 голосов выборщиков.

После обработки бюллетеней в 45 из 50 штатов, у Байдена 264 голоса, а у Трампа — 214. Таким образом, в случае победы в Джорджии бывший вице-президент выиграет во всенародном голосовании. Действующему же главе государства для победы необходимо опередить соперника во всех оставшихся штатах — Пенсильвании, Северной Каролине, Аляске, Неваде и Джорджии. Тем не менее сейчас ситуация в двух последних складывается не в его пользу.

Голосование за президента США состоялось 3 ноября. Сразу после него Трамп заявил о своей победе. Однако после проигрыша в нескольких ключевых штатах действующий лидер страны назвал выборы сфальсифицированными и коррумпированными и заявил о намерении обратиться в суд для пересмотра подсчета голосов. 

Ранее по теме: Телеканалы США прервали речь Трампа о фальсификациях на выборах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных