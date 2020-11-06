Fox News: Байден опередил Трампа в «ключевом» штате Джорджия
Бывший вице-президент США Джо Байден опередил нынешнего главу государства Дональда Трампа по числу голосов в одном из ключевых штатов — Джорджии, следует из предварительных данных Fox News. Если республиканец вновь не возьмет там первенство, демократ победит в голосовании.
К 14:50 мск в Джорджии обработали 99% бюллетеней. В итоге у Байдена 2 449 371 голос, у Трампа — 2 448 454. При этом доли у обоих равные — 49,4%.
Чтобы победить в голосовании кандидату необходимо получить 270 голосов выборщиков, которых в США 538. Они в разных количествах распределены по штатам. Голоса всех выборщиков штата отдают в пользу тех из них, за чьего кандидата проголосовало большинство избирателей. Джорджия, в частности, может дать 16 голосов выборщиков.
После обработки бюллетеней в 45 из 50 штатов, у Байдена 264 голоса, а у Трампа — 214. Таким образом, в случае победы в Джорджии бывший вице-президент выиграет во всенародном голосовании. Действующему же главе государства для победы необходимо опередить соперника во всех оставшихся штатах — Пенсильвании, Северной Каролине, Аляске, Неваде и Джорджии. Тем не менее сейчас ситуация в двух последних складывается не в его пользу.
Голосование за президента США состоялось 3 ноября. Сразу после него Трамп заявил о своей победе. Однако после проигрыша в нескольких ключевых штатах действующий лидер страны назвал выборы сфальсифицированными и коррумпированными и заявил о намерении обратиться в суд для пересмотра подсчета голосов.