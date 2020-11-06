Fox News: Байден опередил Трампа в «ключевом» штате Джорджия

После обработки бюллетеней в 45 из 50 штатов, у Байдена 264 голоса, а у Трампа — 214. Таким образом, в случае победы в Джорджии бывший вице-президент выиграет во всенародном голосовании. Действующему же главе государства для победы необходимо опередить соперника во всех оставшихся штатах — Пенсильвании, Северной Каролине, Аляске, Неваде и Джорджии. Тем не менее сейчас ситуация в двух последних складывается не в его пользу.