Памфилова предложила Путину развести учебный и избирательный процессы
Учебный процесс и избирательные циклы стоит развести по времени, так как большинство участков находятся в школах и это создает неудобства, заявила глава ЦИК Элла Памфилова во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Владимир Владимирович, я бы хотела с Вами потом более предметно обсудить одну проблему. Она связана с тем, что надо на системно-правовом уровне все-таки развести учебный процесс и избирательный, поскольку у нас почти половина участков расположены в школах», — сказала Памфилова, отметив, что у нее уже есть конкретное предложение на этот счет.
В начале сентября Памфилова рассказала, что, так как теперь выборы длятся три дня, то лучше перенести единый день голосования на время весенних каникул. Она предложила в будущем проводить выборы в апреле, установив на это время единую неделю каникул для всех школьников. В 2020 г. выборы уже нарушили учебный процесс — в школах пришлось отменять занятия. Вторым вариантом, предложенным Памфиловой для того, чтобы развести учебный и избирательный процессы, был полностью убрать избирательные участки из школ. Тогда же в Совете Федерации началось обсуждение переноса единого дня голосования.
Решение о трехдневном голосовании было принято после опыта многодневного голосования по поправкам в Конституцию, прошедшего в конце июня – начале июля. ЦИК ввела несколько форм досрочного голосования – на участках, на дому, на придомовых территориях в отдаленной местности. В конце июля этот порядок был утвержден.