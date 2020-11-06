Памфилова предложила Путину развести учебный и избирательный процессы

В начале сентября Памфилова рассказала, что, так как теперь выборы длятся три дня, то лучше перенести единый день голосования на время весенних каникул. Она предложила в будущем проводить выборы в апреле, установив на это время единую неделю каникул для всех школьников. В 2020 г. выборы уже нарушили учебный процесс — в школах пришлось отменять занятия. Вторым вариантом, предложенным Памфиловой для того, чтобы развести учебный и избирательный процессы, был полностью убрать избирательные участки из школ. Тогда же в Совете Федерации началось обсуждение переноса единого дня голосования.