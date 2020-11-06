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Памфилова предложила Путину развести учебный и избирательный процессы

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Учебный процесс и избирательные циклы стоит развести по времени, так как большинство участков находятся в школах и это создает неудобства, заявила глава ЦИК Элла Памфилова во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Владимирович, я бы хотела с Вами потом более предметно обсудить одну проблему. Она связана с тем, что надо на системно-правовом уровне все-таки развести учебный процесс и избирательный, поскольку у нас почти половина участков расположены в школах», — сказала Памфилова, отметив, что у нее уже есть конкретное предложение на этот счет. 

В начале сентября Памфилова рассказала, что, так как теперь выборы длятся три дня, то лучше перенести единый день голосования на время весенних каникул. Она предложила в будущем проводить выборы в апреле, установив на это время единую неделю каникул для всех школьников. В 2020 г. выборы уже нарушили учебный процесс — в школах пришлось отменять занятия. Вторым вариантом, предложенным Памфиловой для того, чтобы развести учебный и избирательный процессы, был полностью убрать избирательные участки из школ. Тогда же в Совете Федерации началось обсуждение переноса единого дня голосования.

Решение о трехдневном голосовании было принято после опыта многодневного голосования по поправкам в Конституцию, прошедшего в конце июня – начале июля. ЦИК ввела несколько форм досрочного голосования – на участках, на дому, на придомовых территориях в отдаленной местности. В конце июля этот порядок был утвержден.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных