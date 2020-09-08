Школьники уступают классы избирателям

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что, поскольку выборы теперь проводятся в течение нескольких дней, лучше перенести единый день голосования на время весенних каникул. Она предложила в будущем проводить выборы в апреле, установив на это время единую неделю каникул для всех школьников. Второй вариант, по ее словам, убрать избирательные участки из школ, чтобы они не мешали учебе. О проработке подобной идеи заявил и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Комитет обсудит этот вопрос 22 сентября, сообщил ТАСС.