ЦИК планирует заменить систему ГАС «Выборы» новой цифровой платформой
Новая цифровая платформа должна заменить Государственную автоматизированную систему (ГАС) «Выборы» к 2022 году, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает пресс-служба Кремля.
«Ключевой момент, который на перспективу – мы должны обязательно к 2022 году сделать цифровую платформу, которая заменит нашу уже заслуженную государственную автоматизированную систему – ГАС «Выборы»», — сказала Памфилова.
По ее словам, это расширит возможности всех участников избирательного процесса: избирателей, партий, кандидатов, наблюдателей, представителей СМИ. «Более того, мы переведем на абсолютно принципиально новые, сверхсовременные методы работы сами избирательные комиссии. Это все будет в интересах избирателей», — подчеркнула председатель ЦИК.
Ранее Памфилова обещала к выборам в Госдуму 2021 г. модернизировать портал ЦИК. Сообщалось, что финансирование ГАС «Выборы» в 2021 г. увеличивается до 424,7 млн руб., следует из проекта бюджета на 2021–2023 гг.