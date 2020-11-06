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ЦИК планирует заменить систему ГАС «Выборы» новой цифровой платформой

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Новая цифровая платформа должна заменить Государственную автоматизированную систему (ГАС) «Выборы» к 2022 году, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает пресс-служба Кремля.

«Ключевой момент, который на перспективу – мы должны обязательно к 2022 году сделать цифровую платформу, которая заменит нашу уже заслуженную государственную автоматизированную систему – ГАС «Выборы»», — сказала Памфилова.

По ее словам, это расширит возможности всех участников избирательного процесса: избирателей, партий, кандидатов, наблюдателей, представителей СМИ. «Более того, мы переведем на абсолютно принципиально новые, сверхсовременные методы работы сами избирательные комиссии. Это все будет в интересах избирателей», — подчеркнула председатель ЦИК.

Ранее Памфилова обещала к выборам в Госдуму 2021 г. модернизировать портал ЦИК. Сообщалось, что финансирование ГАС «Выборы» в 2021 г. увеличивается до 424,7 млн руб., следует из проекта бюджета на 2021–2023 гг.

Ранее по теме: Петербургский избирком не хочет слушать Эллу Памфилову

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных