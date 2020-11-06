ЦИК планирует заменить систему ГАС «Выборы» новой цифровой платформой

По ее словам, это расширит возможности всех участников избирательного процесса: избирателей, партий, кандидатов, наблюдателей, представителей СМИ. «Более того, мы переведем на абсолютно принципиально новые, сверхсовременные методы работы сами избирательные комиссии. Это все будет в интересах избирателей», — подчеркнула председатель ЦИК.