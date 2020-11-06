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Лавров: Россия готова возобновить диалог с США в формате «два плюс два»

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Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о готовности России возобновить диалог с США в формате «два плюс два». Об этом он сказал в интервью для документального фильма телеканала «Звезда» «Сергей Шойгу: спешу жить», передает пресс-служба МИДа.

«В свое время был формат «два плюс два» между нами и американцами, но он давно уже ушел в небытие, хотя мы были бы готовы возобновить общение в таком формате», — сказал Лавров, отметив, что уже состоялось в таком формате несколько встреч: России и Японии, России и Франции, России и Италии. Встречи проходили на уровне министров иностранных дел и министров обороны.

Диалог в формате «два плюс два» появился в 2002 г. Последняя встреча с США в этом формате состоялась в августе 2013 г. в Вашингтоне.

Ранее Лавров в интервью «Коммерсанту» заявил, что Россия реалистично оценивает перспективы двустороннего взаимодействия с США и не завышает планку ожиданий после выборов президента в этой стране.

Ранее по теме: Лавров рассказал об ожиданиях от выборов в США

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных