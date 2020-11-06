Лавров: Россия готова возобновить диалог с США в формате «два плюс два»

«В свое время был формат «два плюс два» между нами и американцами, но он давно уже ушел в небытие, хотя мы были бы готовы возобновить общение в таком формате», — сказал Лавров, отметив, что уже состоялось в таком формате несколько встреч: России и Японии, России и Франции, России и Италии. Встречи проходили на уровне министров иностранных дел и министров обороны.