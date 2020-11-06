Лавров: Россия готова возобновить диалог с США в формате «два плюс два»
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о готовности России возобновить диалог с США в формате «два плюс два». Об этом он сказал в интервью для документального фильма телеканала «Звезда» «Сергей Шойгу: спешу жить», передает пресс-служба МИДа.
«В свое время был формат «два плюс два» между нами и американцами, но он давно уже ушел в небытие, хотя мы были бы готовы возобновить общение в таком формате», — сказал Лавров, отметив, что уже состоялось в таком формате несколько встреч: России и Японии, России и Франции, России и Италии. Встречи проходили на уровне министров иностранных дел и министров обороны.
Диалог в формате «два плюс два» появился в 2002 г. Последняя встреча с США в этом формате состоялась в августе 2013 г. в Вашингтоне.
Ранее Лавров в интервью «Коммерсанту» заявил, что Россия реалистично оценивает перспективы двустороннего взаимодействия с США и не завышает планку ожиданий после выборов президента в этой стране.