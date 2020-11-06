Fox News: Байден обошел Трампа в штате Пенсильвания
Бывший вице-президент США Джо Байден опередил действующего президента Дональда Трампа по числу голосов в штате Пенсильвания, следует из предварительных данных Fox News.
По итогам обработки 98% бюллетеней Байден набрал 3 295 319 голос (49,5%), а Трамп — 3 289 725 (49,4%). Победа в этом штате дает 20 голосов выборщиков.
В США двуступенчатая система голосования. Чтобы победить кандидату необходимо получить 270 голосов выборщиков, которых в США 538. Голоса выборщиков штата отдают в пользу кандидата в президенты, за которого проголосовало большинство избирателей, за исключением двух штатов, которые допускают раздел выборщиков между кандидатами.
Голосование за выборах президента США завершилось 3 ноября. Сразу после него Трамп заявил о своей победе. Однако после проигрыша в нескольких ключевых штатах он назвал выборы сфальсифицированными и заявил о намерении обратиться в суд для пересмотра подсчета голосов. Штаб Трампа считает, что демократы могли подделать избирательные бюллетени, присланные по почте.