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Fox News: Байден обошел Трампа в штате Пенсильвания

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Бывший вице-президент США Джо Байден опередил действующего президента Дональда Трампа по числу голосов в штате Пенсильвания, следует из предварительных данных Fox News.

По итогам обработки 98% бюллетеней Байден набрал 3 295 319 голос (49,5%), а Трамп — 3 289 725 (49,4%). Победа в этом штате дает 20 голосов выборщиков.

В США двуступенчатая система голосования. Чтобы победить кандидату необходимо получить 270 голосов выборщиков, которых в США 538. Голоса выборщиков штата отдают в пользу кандидата в президенты, за которого проголосовало большинство избирателей, за исключением двух штатов, которые допускают раздел выборщиков между кандидатами.

Голосование за выборах президента США завершилось 3 ноября. Сразу после него Трамп заявил о своей победе. Однако после проигрыша в нескольких ключевых штатах он назвал выборы сфальсифицированными и заявил о намерении обратиться в суд для пересмотра подсчета голосов. Штаб Трампа считает, что демократы могли подделать избирательные бюллетени, присланные по почте.

Ранее по теме: Телеканалы США прервали речь Трампа о фальсификациях на выборах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных