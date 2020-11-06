Fox News: Байден обошел Трампа в штате Пенсильвания

Голосование за выборах президента США завершилось 3 ноября. Сразу после него Трамп заявил о своей победе. Однако после проигрыша в нескольких ключевых штатах он назвал выборы сфальсифицированными и заявил о намерении обратиться в суд для пересмотра подсчета голосов. Штаб Трампа считает, что демократы могли подделать избирательные бюллетени, присланные по почте.