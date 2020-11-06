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ЕС ввел санкции против Лукашенко и его сына

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Евросоюз ввел адресные санкции против 15 высокопоставленных чиновников Белоруссии, включая президента республики Александра Лукашенко и его сына Виктора, следует из документа, опубликованного ЕС.

«Как президент Белоруссии, имеющий власть над государственными органами, он несет ответственность за жестокие репрессии со стороны государственного аппарата, совершенные до и после президентских выборов 2020 г., в частности, за отстранение ключевых кандидатов от оппозиции, произвольные аресты и жестокое обращение с мирными демонстрантами, а также за запугивание и насилие в отношении журналистов», — указано в качестве причины ввода ограничений.

По тем же причинам санкции были наложены и на президента страны, Виктора Лукашенко, который совершал эти действия, будучи советником главы государства по национальной безопасности и членом Совета безопасности. Отмечается также, что сын лидера республики является «неофициальным руководителем сил безопасности Белоруссии».

Ограничения наложены также на главу администрации президента Белорусии Игоря Сергеенко, председателя КГБ Ивана Тертеля, председателя СК Ивана Носкевича, председателя Конституционного суда Петра Миклашевича и замминистра информации Игоря Бузовского. Вдобавок под санкции попали ряд сотрудников силовых структур.

Ранее ЕС ввел санкции против 40 официальных лиц Белоруссии, которые, как считают в странах Европы, ответственны за «фальсификацию» выборов в республике и последовавшее за ними насилие. При этом Лукашенко санкции сначала не затронули.

Выборы в Белоруссии прошли 9 августа. По официальным данным, Лукашенко набрал на них 80,08% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%. С тех пор в стране проходят акции протеста, демонстранты требуют отставки Лукашенко и проведения новых выборов.

Ранее по теме: Канцлер Австрии Курц встретился с Тихановской

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных