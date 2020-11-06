ЕС ввел санкции против Лукашенко и его сына

«Как президент Белоруссии, имеющий власть над государственными органами, он несет ответственность за жестокие репрессии со стороны государственного аппарата, совершенные до и после президентских выборов 2020 г., в частности, за отстранение ключевых кандидатов от оппозиции, произвольные аресты и жестокое обращение с мирными демонстрантами, а также за запугивание и насилие в отношении журналистов», — указано в качестве причины ввода ограничений.