Штаб Трампа поставил под сомнение победу Байдена в ряде штатов

Подсчет голосов в штате Джорджия может быть проведен заново: представители штаба нынешнего президента уверены, что смогут найти неправильно обработанные бюллетени. В Пенсильвании, по данным штаба было много нарушений, среди которых недопуск наблюдателей к местам подсчета голосов. В Неваде могли неправильно подсчитать тысячи бюллетеней, отправленных по почте, а в Аризоне Трамп на пути к уверенной победе, добавили в штабе.