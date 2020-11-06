Штаб Трампа поставил под сомнение победу Байдена в ряде штатов
Прогнозы о победе кандидата от Демократической партии Джо Байдена в некоторых штатах неверны, а выборы президента США не закончены, говорится заявлении штаба действующего главы Белого дома Дональда Трампа.
«Эти выборы еще не закончены. Ошибочный прогноз о победе Джо Байдена основан на неокончательных результатах в четырех штатах», — заявили в штабе Трампа.
Подсчет голосов в штате Джорджия может быть проведен заново: представители штаба нынешнего президента уверены, что смогут найти неправильно обработанные бюллетени. В Пенсильвании, по данным штаба было много нарушений, среди которых недопуск наблюдателей к местам подсчета голосов. В Неваде могли неправильно подсчитать тысячи бюллетеней, отправленных по почте, а в Аризоне Трамп на пути к уверенной победе, добавили в штабе.
Голосование на выборах президента США завершилось 3 ноября. Сразу после него Трамп заявил о своей победе. Однако после проигрыша в нескольких ключевых штатах он назвал выборы сфальсифицированными и заявил о намерении обратиться в суд для пересмотра подсчета голосов. В настоящее время на выборах лидирует Байден.