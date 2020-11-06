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Штаб Трампа поставил под сомнение победу Байдена в ряде штатов

Ведомости

Прогнозы о победе кандидата от Демократической партии Джо Байдена в некоторых штатах неверны, а выборы президента США не закончены, говорится заявлении штаба действующего главы Белого дома Дональда Трампа.

«Эти выборы еще не закончены. Ошибочный прогноз о победе Джо Байдена основан на неокончательных результатах в четырех штатах», — заявили в штабе Трампа.

Подсчет голосов в штате Джорджия может быть проведен заново: представители штаба нынешнего президента уверены, что смогут найти неправильно обработанные бюллетени. В Пенсильвании, по данным штаба было много нарушений, среди которых недопуск наблюдателей к местам подсчета голосов. В Неваде могли неправильно подсчитать тысячи бюллетеней, отправленных по почте, а в Аризоне Трамп на пути к уверенной победе, добавили в штабе.

Голосование на выборах президента США завершилось 3 ноября. Сразу после него Трамп заявил о своей победе. Однако после проигрыша в нескольких ключевых штатах он назвал выборы сфальсифицированными и заявил о намерении обратиться в суд для пересмотра подсчета голосов. В настоящее время на выборах лидирует Байден.

Ранее по теме: Fox News: Байден обошел Трампа в штате Пенсильвания

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных