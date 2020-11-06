Лукашенко гарантировал проведение новых выборов в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на открытии новых станций метрополитена, пообещал провести новые президентские выборы в стране. Видео опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».
«Некоторые от нас требуют новые выборы. Гарантирую вам новые выборы. Тогда, когда вы примете решение. Гарантирую», — сказал Лукашенко.
Он также призвал западные страны, которых волнует ситуация в Белоруссии, разобраться сначала «у себя внутри». «Немцы вчера озаботились, аж в парламенте своем приняли решение для нас, белорусов. Вы сначала там у себя разберитесь. В Польше разберитесь — она поближе», — отметил Лукашенко. Также он призвал посмотреть, «потребуют ли они от американцев провести новые повторные выборы».
Сегодня Евросоюз ввел адресные санкции против 15 высокопоставленных чиновников Белоруссии, включая президента республики Александра Лукашенко и его сына Виктора. В ЕС пояснили, что президент несет ответственность «за жестокие репрессии со стороны государственного аппарата, совершенные до и после президентских выборов 2020 г., в частности, за отстранение ключевых кандидатов от оппозиции, произвольные аресты и жестокое обращение с мирными демонстрантами, а также за запугивание и насилие в отношении журналистов».