Лукашенко гарантировал проведение новых выборов в Белоруссии

Он также призвал западные страны, которых волнует ситуация в Белоруссии, разобраться сначала «у себя внутри». «Немцы вчера озаботились, аж в парламенте своем приняли решение для нас, белорусов. Вы сначала там у себя разберитесь. В Польше разберитесь — она поближе», — отметил Лукашенко. Также он призвал посмотреть, «потребуют ли они от американцев провести новые повторные выборы».