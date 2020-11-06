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В Джорджии пересчитают голоса Трампа и Байдена

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Из-за примерно одинакового количества голосов у кандидатов в президенты США — нынешнего главы государства Дональда Трампа и бывшего вице-президента страны Джо Байдена — в Джорджии пересчитают голоса, заявил в ходе пресс-конференции в эфире канала Fox News госсекретарь штата Брэд Раффенспергер.

«По мере приближения к окончательному подсчету мы можем думать о следующих шагах. С таким небольшим разрывом будет пересчет», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Ранее в штабе Трампа выразили уверенность, что, если пересчитать голоса в Джорджии, можно найти неправильно обработанные бюллетени. Также там заявили о нарушениях в Пенсильвании и Аризоне, где лидирует Байден.

До сегодняшнего дня Трамп опережал соперника по голосам в Джорджии, однако после обработки 99% бюллетеней первенство взял Байден. По данным на 19:00 мск, за действующего лидера страны проголосовали 2 448 492 избирателя, а за бывшего вице-президента — 2 449 590.

Голосование за президента США состоялось 3 ноября. Сразу после него Трамп заявил о своей победе. Однако после проигрыша в нескольких ключевых штатах действующий лидер страны назвал выборы сфальсифицированными и коррумпированными и высказался о намерении обратиться в суд для пересмотра подсчета голосов. Сейчас Байден опережает Трампа по количеству голосов выборщиков, их у кандидатов 264 и 214 соответственно. Для победы во всенародном голосовании нужно набрать 270 голосов из 538 возможных.

Ранее по теме: Fox News: Байден опередил Трампа в «ключевом» штате Джорджия

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных