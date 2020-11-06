В Джорджии пересчитают голоса Трампа и Байдена

Голосование за президента США состоялось 3 ноября. Сразу после него Трамп заявил о своей победе. Однако после проигрыша в нескольких ключевых штатах действующий лидер страны назвал выборы сфальсифицированными и коррумпированными и высказался о намерении обратиться в суд для пересмотра подсчета голосов. Сейчас Байден опережает Трампа по количеству голосов выборщиков, их у кандидатов 264 и 214 соответственно. Для победы во всенародном голосовании нужно набрать 270 голосов из 538 возможных.