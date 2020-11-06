В Джорджии пересчитают голоса Трампа и Байдена
Из-за примерно одинакового количества голосов у кандидатов в президенты США — нынешнего главы государства Дональда Трампа и бывшего вице-президента страны Джо Байдена — в Джорджии пересчитают голоса, заявил в ходе пресс-конференции в эфире канала Fox News госсекретарь штата Брэд Раффенспергер.
«По мере приближения к окончательному подсчету мы можем думать о следующих шагах. С таким небольшим разрывом будет пересчет», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Ранее в штабе Трампа выразили уверенность, что, если пересчитать голоса в Джорджии, можно найти неправильно обработанные бюллетени. Также там заявили о нарушениях в Пенсильвании и Аризоне, где лидирует Байден.
До сегодняшнего дня Трамп опережал соперника по голосам в Джорджии, однако после обработки 99% бюллетеней первенство взял Байден. По данным на 19:00 мск, за действующего лидера страны проголосовали 2 448 492 избирателя, а за бывшего вице-президента — 2 449 590.
Голосование за президента США состоялось 3 ноября. Сразу после него Трамп заявил о своей победе. Однако после проигрыша в нескольких ключевых штатах действующий лидер страны назвал выборы сфальсифицированными и коррумпированными и высказался о намерении обратиться в суд для пересмотра подсчета голосов. Сейчас Байден опережает Трампа по количеству голосов выборщиков, их у кандидатов 264 и 214 соответственно. Для победы во всенародном голосовании нужно набрать 270 голосов из 538 возможных.