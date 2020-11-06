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В Конгрессе США заявили о скором избрании Байдена президентом

Ведомости

Кандидат от Демократической партии Джозеф Байден вскоре станет избранным президентом США, заявила спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) на пресс-конференции, передает AFP.

«Сегодня утром стало ясно, что Байден выиграет билет в Белый дом», — сказал Пелоси журналистам после того, как Байден обогнал действующего президента Дональда Трампа в потенциально решающем штате Пенсильвания.

«У избранного президента Байдена есть сильный мандат на лидерство», — подчеркнула она, добавив, что это счастливый день для ее страны. 

По итогам обработки 98% бюллетеней Байден набрал 3 295 319 голос (49,5%), а Трамп — 3 289 725 (49,4%). Победа в Пенсильвании дает 20 голосов выборщиков.

В США двухступенчатая система голосования. Чтобы победить кандидату необходимо получить 270 голосов выборщиков из 538 возможных. Голоса выборщиков штата отдают в пользу кандидата в президенты, за которого проголосовало большинство избирателей, за исключением двух штатов, которые допускают раздел выборщиков между кандидатами. В настоящее время Байден лидирует по числу голосов выборщиков.

Ранее по теме: Fox News: Байден обошел Трампа в штате Пенсильвания

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных