В Конгрессе США заявили о скором избрании Байдена президентом
Кандидат от Демократической партии Джозеф Байден вскоре станет избранным президентом США, заявила спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) на пресс-конференции, передает AFP.
«Сегодня утром стало ясно, что Байден выиграет билет в Белый дом», — сказал Пелоси журналистам после того, как Байден обогнал действующего президента Дональда Трампа в потенциально решающем штате Пенсильвания.
«У избранного президента Байдена есть сильный мандат на лидерство», — подчеркнула она, добавив, что это счастливый день для ее страны.
По итогам обработки 98% бюллетеней Байден набрал 3 295 319 голос (49,5%), а Трамп — 3 289 725 (49,4%). Победа в Пенсильвании дает 20 голосов выборщиков.
В США двухступенчатая система голосования. Чтобы победить кандидату необходимо получить 270 голосов выборщиков из 538 возможных. Голоса выборщиков штата отдают в пользу кандидата в президенты, за которого проголосовало большинство избирателей, за исключением двух штатов, которые допускают раздел выборщиков между кандидатами. В настоящее время Байден лидирует по числу голосов выборщиков.