В Конгрессе США заявили о скором избрании Байдена президентом

В США двухступенчатая система голосования. Чтобы победить кандидату необходимо получить 270 голосов выборщиков из 538 возможных. Голоса выборщиков штата отдают в пользу кандидата в президенты, за которого проголосовало большинство избирателей, за исключением двух штатов, которые допускают раздел выборщиков между кандидатами. В настоящее время Байден лидирует по числу голосов выборщиков.