Правозащитники сообщили о задержании более 1000 протестующих в Минске
Более 1000 человек были задержаны на акциях протеста, которые прошли 8 ноября в Белоруссии, сообщил правозащитный центр «Весна».
«В воскресенье восьмого ноября в Беларуси продолжились задержания на мирных акциях протеста: полностью с 12 часов утра и до ночи по всей стране были задержаны более тысячи человек», — говорится в сообщении на сайте правозащитников. МВД Белоруссии число задержанных по стране 8 ноября пока не сообщает.
Подавляющее большинство протестующих были задержаны в Минске, задержания также прошли в Витебске, Полоцке, Бобруйске и других городах Белоруссии. Ранее оппозиция призвала провести в воскресенье в Минске и других городах Белоруссии массовые акции протеста — «Марш народовластия».
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Согласно официальной статистике ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую. Последняя утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы и инициировала создание Координационного совета оппозиции, который якобы должен стать временным органом власти в стране до проведения выборов с допуском всех кандидатов и международных наблюдателей.
Лидеры Евросоюза договорились о введении санкций в отношении официальных лиц Белоруссии, ответственных за «фальсификацию» президентских выборов, сообщал глава Евросовета Шарль Мишель. Они вступили в силу 2 октября. В список вошли 40 белорусских чиновников. Лидеры ЕС также договорились ввести санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, если ситуация в стране не улучшится.
Персональные санкции против президента Белоруссии ввели Канада, Великобритания, страны Прибалтики и Польша. В ответ Минск также ввел санкции против этих стран, а также закрыл границы с Польшей и Литвой.