Якушев назвал главные задачи на посту полпреда президента в УрФО
Владимир Якушев, ранее указом президента РФ назначенный на пост полномочного представителя главы государства в Уральском федеральном округе, назвал главные задачи на новой должности, сообщила «Ведомостям» пресс-служба нового полпреда.
«Главные задачи, которые на сегодняшний день стоят перед мной как перед полномочным представителем, это, конечно работа, связанная с ковидом, потому что ситуация в регионе непростая. Это вопросы, связанные с социально-экономическим положением субъектов РФ, так как доходы субъектов достаточно серьезно просели и тут нам вместе с губернаторами необходимо выработать четкие и понятные решения как мы будем выходить совместными усилиями из этой ситуации», — сказал Якушев.
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Новый полпред отметил, что «достаточно неплохо разбирается в проблематике региона» и отметил развитую промышленность, нефтедобычу и энергетику.
Ранее 9 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Якушева полпредов в Уральском федеральном округе. Ранее эту должность занимал Николай Цуканов.
Владимир Якушев занимал должность министра строительства и ЖКХ с мая 2018 г. после отставки Михаила Меня. С 2005 г. Якушев занимал пост губернатора Тюменской области, сменив действующего мэра Москвы Сергея Собянина, когда тот был назначен главой администрации президента России.