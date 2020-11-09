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Якушев назвал главные задачи на посту полпреда президента в УрФО

Ведомости

Владимир Якушев, ранее указом президента РФ назначенный на пост полномочного представителя главы государства в Уральском федеральном округе, назвал главные задачи на новой должности, сообщила «Ведомостям» пресс-служба нового полпреда.

«Главные задачи, которые на сегодняшний день стоят перед мной как перед полномочным представителем, это, конечно работа, связанная с ковидом, потому что ситуация в регионе непростая. Это вопросы, связанные с социально-экономическим положением субъектов РФ, так как доходы субъектов достаточно серьезно просели и тут нам вместе с губернаторами необходимо выработать четкие и понятные решения как мы будем выходить совместными усилиями из этой ситуации», — сказал Якушев.

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Новый полпред отметил, что «достаточно неплохо разбирается в проблематике региона» и отметил развитую промышленность, нефтедобычу и энергетику.

Ранее 9 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Якушева полпредов в Уральском федеральном округе. Ранее эту должность занимал Николай Цуканов.

Владимир Якушев занимал должность министра строительства и ЖКХ с мая 2018 г. после отставки Михаила Меня. С 2005 г. Якушев занимал пост губернатора Тюменской области, сменив действующего мэра Москвы Сергея Собянина, когда тот был назначен главой администрации президента России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных