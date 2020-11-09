Якушев назвал главные задачи на посту полпреда президента в УрФО

«Главные задачи, которые на сегодняшний день стоят перед мной как перед полномочным представителем, это, конечно работа, связанная с ковидом, потому что ситуация в регионе непростая. Это вопросы, связанные с социально-экономическим положением субъектов РФ, так как доходы субъектов достаточно серьезно просели и тут нам вместе с губернаторами необходимо выработать четкие и понятные решения как мы будем выходить совместными усилиями из этой ситуации», — сказал Якушев.