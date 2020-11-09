В Кремле надеются на налаживание диалога со следующим президентом США
Москва надеется наладить диалог со следующим президентом США и договориться о путях нормализации двухсторонних отношений, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Мы в любом случае надеемся, что со следующим президентом США удастся наладить диалог и вместе договориться о путях нормализации наших двухсторонних отношений. Тем более что значимая часть этих двухсторонних отношений, имеется в виду контекст стратегической стабильности и безопасности, касается не только наших двух народов, но и фактически народов всего мира», — сказал Песков журналистам.
При этом представитель Кремля отметил, что глава государства Владимир Путин поздравит избранного президента США после официального подведения итогов состоявшихся выборов. «Хочу вам напомнить, что президент Путин неоднократно говорил, что он проявит уважение к любому выбору американского народа и что он будет готов к работе с любым избранным президентом США», — отметил Песков.
Согласно предварительным результатам президентских выборов в США, республиканец и действующий президент Дональд Трамп не удержался на своем посту. Его конкурент на выборах Джо Байден, кандидат демократов, набрал 290 голосов коллегии выборщиков при необходимых для победы 270. Трамп набрал 214 голосов выборщиков.
Как сообщает телеканал Fox News, подсчет голосов еще не завершен в Джорджии и Северной Каролине. Тем не менее, даже если Трамп победит в обоих этих штатах, он не сможет набрать 270 голосов выборщиков. 7 ноября Байден сообщил о своей победе в Twitter.