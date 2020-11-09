В Кремле надеются на налаживание диалога со следующим президентом США

«Мы в любом случае надеемся, что со следующим президентом США удастся наладить диалог и вместе договориться о путях нормализации наших двухсторонних отношений. Тем более что значимая часть этих двухсторонних отношений, имеется в виду контекст стратегической стабильности и безопасности, касается не только наших двух народов, но и фактически народов всего мира», — сказал Песков журналистам.