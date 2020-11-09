Песков объяснил отставку трех министров
Отставка глав Минтранса, Минприроды и Минстроя произошла в рамках ротационного процесса, это не связано с неисполнением поручений главы государства, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Нет, нет, это ротация, это ротационный процесс», — сказал чиновник, отвечая на вопрос, связаны ли отставки с неисполнением поручений президента Владимира Путина.
Песков подчеркнул, что «ход исполнения поручений президента тщательно контролируется» как Белым домом, так и Контрольным управлением президента. Пресс-секретарь пояснил, что исполнение поручений главы государства приоритетно для премьер-министра Михаила Мишустина. Однако темпы выполнения поставленных задач зависят от обстоятельств.
«Часть поручений в силу текущих причин, текущих проблем, которые могут возникать, сроки исполнения этих поручений могут сдвигаться вправо. Или могут приниматься энергичные меры для своевременного выполнения этих поручений», — сказал Песков.
Ранее сегодня Путин отправил в отставку министра транспорта Евгения Дитриха, главу Минприроды Дмитрия Кобылкина и министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева. Последний при этом был назначен на пост полномочного представителя в Уральском федеральном округе вместо Владимира Цуканова.