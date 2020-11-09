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Песков объяснил отставку трех министров

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Отставка глав Минтранса, Минприроды и Минстроя произошла в рамках ротационного процесса, это не связано с неисполнением поручений главы государства, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, нет, это ротация, это ротационный процесс», — сказал чиновник, отвечая на вопрос, связаны ли отставки с неисполнением поручений президента Владимира Путина.

Песков подчеркнул, что «ход исполнения поручений президента тщательно контролируется» как Белым домом, так и Контрольным управлением президента. Пресс-секретарь пояснил, что исполнение поручений главы государства приоритетно для премьер-министра Михаила Мишустина. Однако темпы выполнения поставленных задач зависят от обстоятельств.

«Часть поручений в силу текущих причин, текущих проблем, которые могут возникать, сроки исполнения этих поручений могут сдвигаться вправо. Или могут приниматься энергичные меры для своевременного выполнения этих поручений», — сказал Песков.

Ранее сегодня Путин отправил в отставку министра транспорта Евгения Дитриха, главу Минприроды Дмитрия Кобылкина и министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева. Последний при этом был назначен на пост полномочного представителя в Уральском федеральном округе вместо Владимира Цуканова.

Ранее по теме: Владимир Путин сменил сразу трех министров

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных