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МИД России отреагировал на признание Азербайджаном вины за сбитый вертолет

Ведомости

Министерство иностранных дел России позитивно оценило признание Азербайджаном, что его военные силы сбили российский вертолет Ми-24 на границе с Арменией, говорится в сообщении МИДа в Facebook

«Тот факт, что Баку незамедлительно признал свою вину, оцениваем позитивно. Отмечаем также данные нам заверения азербайджанской стороны в том, что будет проведено оперативное расследование этого инцидента и виновные будут наказаны», — говорится в сообщении. 

Вечером 9 ноября Минобороны России сообщило, что российский вертолет Ми-24 сбили над территорией Армении в районе села Ерасх около границы с Азербайджаном. Вертолет упал на территории горной местности в Армении. Два члена экипажа погибли, еще один получил травмы. Позднее в этот же день МИД Азербайджана признал, что его войска случайно сбили российский вертолет. Азербайджанская сторона принесла России извинения и выразила готовность выплатить компенсацию. 

Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело после крушения российского вертолета по статьям «Убийство» и «Развязывание или ведение агрессивной войны». Расследование также начала генпрокуратура Азербайджана, писали «РИА Новости». В Баку выразили соболезнования семьям двух членов экипажа, которые погибли в результате крушения Ми-24, а также пожелали пострадавшему члену скорейшего выздоровления.

Ранее по теме: Азербайджан взял на себя ответственность за сбитый российский вертолет

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных