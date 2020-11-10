МИД России отреагировал на признание Азербайджаном вины за сбитый вертолет

Вечером 9 ноября Минобороны России сообщило, что российский вертолет Ми-24 сбили над территорией Армении в районе села Ерасх около границы с Азербайджаном. Вертолет упал на территории горной местности в Армении. Два члена экипажа погибли, еще один получил травмы. Позднее в этот же день МИД Азербайджана признал, что его войска случайно сбили российский вертолет. Азербайджанская сторона принесла России извинения и выразила готовность выплатить компенсацию.