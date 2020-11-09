Азербайджан взял на себя ответственность за сбитый российский вертолет
Азербайджан признал, что его военные силы ранее сегодня сбили российский вертолет Ми-24, который потерпел крушение на территории Армении. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Азербайджана. Уточняется, что атака произошла по случайности.
«По информации, полученной в Министерстве обороны Азербайджанской Республики из Министерства обороны Российской Федерации, 9 ноября с.г. в 18:30 на нахчыванском участке армяно-азербайджанской государственной границы был сбит военный вертолет Ми-24 Российской Федерации», — говорится в сообщении.
В связи с произошедшим в МИД указали, что вертолет пролетал ночью и вне зоны радарного обнаружения ПВО на границе Азербайджана и Армении, между силами которых сейчас проходят боевые действия на территории Нагорного Карабаха. Кроме того, ранее российские вертолеты не были замечены в данном районе, отметили в ведомстве.
«Азербайджанская сторона приносит извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны», — заявили в МИД Азербайджана.
В Баку выразили соболезнования семьям двух членов экипажа, которые погибли в результате крушения Ми-24, а также пожелали пострадавшему члену скорейшего выздоровления. Кроме того, в Баку выразили готовность выплатить компенсации в связи с произошедшим.
Ранее сегодня Минобороны РФ сообщило о ракетном обстреле российского Ми-24 в воздушном пространстве рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской автономной республики, входящей в Азербайджан. В результате вертолет упал на территории горной местности в Армении.
Армения уже выразила готовность оказать России «всестороннюю поддержку» в выяснении обстоятельств крушения Ми-24.