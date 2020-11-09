Азербайджан взял на себя ответственность за сбитый российский вертолет

В связи с произошедшим в МИД указали, что вертолет пролетал ночью и вне зоны радарного обнаружения ПВО на границе Азербайджана и Армении, между силами которых сейчас проходят боевые действия на территории Нагорного Карабаха. Кроме того, ранее российские вертолеты не были замечены в данном районе, отметили в ведомстве.