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Азербайджан взял на себя ответственность за сбитый российский вертолет

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Азербайджан признал, что его военные силы ранее сегодня сбили российский вертолет Ми-24, который потерпел крушение на территории Армении. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Азербайджана. Уточняется, что атака произошла по случайности.

«По информации, полученной в Министерстве обороны Азербайджанской Республики из Министерства обороны Российской Федерации, 9 ноября с.г. в 18:30 на нахчыванском участке армяно-азербайджанской государственной границы был сбит военный вертолет Ми-24 Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В связи с произошедшим в МИД указали, что вертолет пролетал ночью и вне зоны радарного обнаружения ПВО на границе Азербайджана и Армении, между силами которых сейчас проходят боевые действия на территории Нагорного Карабаха. Кроме того, ранее российские вертолеты не были замечены в данном районе, отметили в ведомстве.

«Азербайджанская сторона приносит извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны», — заявили в МИД Азербайджана. 

В Баку выразили соболезнования семьям двух членов экипажа, которые погибли в результате крушения Ми-24, а также пожелали пострадавшему члену скорейшего выздоровления. Кроме того, в Баку выразили готовность выплатить компенсации в связи с произошедшим.

Ранее сегодня Минобороны РФ сообщило о ракетном обстреле российского Ми-24 в воздушном пространстве рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской автономной республики, входящей в Азербайджан. В результате вертолет упал на территории горной местности в Армении.

Армения уже выразила готовность оказать России «всестороннюю поддержку» в выяснении обстоятельств крушения Ми-24.

Ранее по теме: Российский вертолет Ми-24 сбили на границе Армении и Азербайджана

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных