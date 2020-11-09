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Российский вертолет Ми-24 сбили на границе Армении и Азербайджана

Ведомости

Российский вертолет Ми-24 подвергся ракетному обстрелу на границе Армении и Азербайджана и потерпел крушение, сообщило Минобороны России. В результате два человека погибли.

«9 ноября около 17.30 мск при сопровождении автоколонны 102-й российской военной базы по территории Республики Армения в воздушном пространстве рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской автономной республики (Республика Азербайджан) российский вертолет Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК (Переносной зенитный ракетный комплекс. — прим. ред.) — сказано в сообщении.

Уточняется, что вертолет упал в горной местности на территории Армении. Погибли два члена экипажа, еще один получил травмы средней тяжести и был эвакуирован.

Причины произошедшего выясняются. Сейчас командование 102-й российской военной базы устанавливает, кто совершил обстрел вертолета, который пролетал вне зоны боевых действий.

При этом Армения, со своей стороны, выразила готовность оказать России «всестороннюю поддержку» в выяснении обстоятельств крушения Ми-24. Об этом заявила Sputnik Армения пресс-секретарь министра обороны республики Шушан Степанян.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных