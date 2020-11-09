Российский вертолет Ми-24 сбили на границе Армении и Азербайджана
Российский вертолет Ми-24 подвергся ракетному обстрелу на границе Армении и Азербайджана и потерпел крушение, сообщило Минобороны России. В результате два человека погибли.
«9 ноября около 17.30 мск при сопровождении автоколонны 102-й российской военной базы по территории Республики Армения в воздушном пространстве рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской автономной республики (Республика Азербайджан) российский вертолет Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК (Переносной зенитный ракетный комплекс. — прим. ред.) — сказано в сообщении.
Уточняется, что вертолет упал в горной местности на территории Армении. Погибли два члена экипажа, еще один получил травмы средней тяжести и был эвакуирован.
Причины произошедшего выясняются. Сейчас командование 102-й российской военной базы устанавливает, кто совершил обстрел вертолета, который пролетал вне зоны боевых действий.
При этом Армения, со своей стороны, выразила готовность оказать России «всестороннюю поддержку» в выяснении обстоятельств крушения Ми-24. Об этом заявила Sputnik Армения пресс-секретарь министра обороны республики Шушан Степанян.