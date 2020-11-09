Российский вертолет Ми-24 сбили на границе Армении и Азербайджана

«9 ноября около 17.30 мск при сопровождении автоколонны 102-й российской военной базы по территории Республики Армения в воздушном пространстве рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской автономной республики (Республика Азербайджан) российский вертолет Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК (Переносной зенитный ракетный комплекс. — прим. ред.) — сказано в сообщении.