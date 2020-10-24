В Армении заявили об уничтожении за месяц 600 единиц азербайджанской бронетехники
Вооруженные силы Азербайджана потеряли 600 единиц бронетехники с момента возобновления боевых действий в Нагорном Карабахе, следует из данных, опубликованных на странице Армянского информационного центра в Facebook.
Помимо этого в боях было уничтожено 217 азербайджанских БПЛА, 16 вертолетов, 24 боевых самолета, 6 ТОС. По оценке Еревана, в боевых действиях погибли 6614 азербайджанских военнослужащих.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что после эскалации армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе погибли более 2000 человек с одной и другой стороны.
Обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном в Карабахе произошло 27 сентября. Ереван и Баку обвиняют друг друга в возобновлении боев. Азербайджан, поддерживаемый Турцией, заявляет о намерении прекратить «армянскую оккупацию» карабахской территории, населенной армянами. Сам Карабах при этом с 1991 г. считает себя независимой республикой и получает поддержку от Еревана, однако не признан ни одним государством, в том числе и самой Арменией.