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В Армении заявили об уничтожении за месяц 600 единиц азербайджанской бронетехники

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Вооруженные силы Азербайджана потеряли 600 единиц бронетехники с момента возобновления боевых действий в Нагорном Карабахе, следует из данных, опубликованных на странице Армянского информационного центра в Facebook.

Помимо этого в боях было уничтожено 217 азербайджанских БПЛА, 16 вертолетов, 24 боевых самолета, 6 ТОС. По оценке Еревана, в боевых действиях погибли 6614 азербайджанских военнослужащих.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что после эскалации армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе погибли более 2000 человек с одной и другой стороны.

Обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном в Карабахе произошло 27 сентября. Ереван и Баку обвиняют друг друга в возобновлении боев. Азербайджан, поддерживаемый Турцией, заявляет о намерении прекратить «армянскую оккупацию» карабахской территории, населенной армянами. Сам Карабах при этом с 1991 г. считает себя независимой республикой и получает поддержку от Еревана, однако не признан ни одним государством, в том числе и самой Арменией.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных