В Баку заявили об умершем после обстрела Гянджи российском ребенке

Обострение конфликта между армянами и Азербайджанам в Карабахе произошло 27 сентября. Ереван и Баку обвиняют друг друга в возобновлении боев. Азербайджан, поддерживаемый Турцией, заявляет о намерении прекратить «армянскую оккупацию» карабахской территории, населенной армянами. Сам Карабах при этом с 1991 г. считает себя независимой республикой и получает поддержку от Еревана, однако не признан ни одним государством, в том числе и самой Арменией.