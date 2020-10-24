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В Баку заявили об умершем после обстрела Гянджи российском ребенке

Ведомости

В результате ракетного обстрела армянскими войсками азербайджанского города Гянджи 17 октября российский мальчик скончался в больнице, сообщается на сайте генпрокуратуры Азербайджана.

«Получивший ранения в результате вражеского ракетного удара по Гяндже 17 октября гражданин Российской Федерации... 2007 года рождения скончался сегодня в больнице, несмотря на оказанную медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

Утром 17 октября МЧС республики сообщало о гибели 17 человек в результате обстрела Гянджи, пострадали более 40 человек. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал обстрел Гянджи военным преступлением и пообещал, что республика ответит «на это преступление на поле боя», передавал ТАСС.

Ранее президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян направил письмо российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в вопросе прекращения боевых действий между армянами и Азербайджаном, сообщал «Sputnik Армения».

Обострение конфликта между армянами и Азербайджанам в Карабахе произошло 27 сентября. Ереван и Баку обвиняют друг друга в возобновлении боев. Азербайджан, поддерживаемый Турцией, заявляет о намерении прекратить «армянскую оккупацию» карабахской территории, населенной армянами. Сам Карабах при этом с 1991 г. считает себя независимой республикой и получает поддержку от Еревана, однако не признан ни одним государством, в том числе и самой Арменией.

Ранее по теме: В результате ракетного обстрела Гянджи погибли 13 человек

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных