В Баку заявили об умершем после обстрела Гянджи российском ребенке
В результате ракетного обстрела армянскими войсками азербайджанского города Гянджи 17 октября российский мальчик скончался в больнице, сообщается на сайте генпрокуратуры Азербайджана.
«Получивший ранения в результате вражеского ракетного удара по Гяндже 17 октября гражданин Российской Федерации... 2007 года рождения скончался сегодня в больнице, несмотря на оказанную медицинскую помощь», — говорится в сообщении.
Утром 17 октября МЧС республики сообщало о гибели 17 человек в результате обстрела Гянджи, пострадали более 40 человек. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал обстрел Гянджи военным преступлением и пообещал, что республика ответит «на это преступление на поле боя», передавал ТАСС.
Ранее президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян направил письмо российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в вопросе прекращения боевых действий между армянами и Азербайджаном, сообщал «Sputnik Армения».
Обострение конфликта между армянами и Азербайджанам в Карабахе произошло 27 сентября. Ереван и Баку обвиняют друг друга в возобновлении боев. Азербайджан, поддерживаемый Турцией, заявляет о намерении прекратить «армянскую оккупацию» карабахской территории, населенной армянами. Сам Карабах при этом с 1991 г. считает себя независимой республикой и получает поддержку от Еревана, однако не признан ни одним государством, в том числе и самой Арменией.