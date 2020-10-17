В Азербайджане заявили о гибели 13 человек при обстреле Арменией Гянджи
При ракетном обстреле вооруженными силами Армении второго по численности азербайджанского города Гянджи 13 человек погибли, сообщается на сайте МЧС республики.
«Армянские вооруженные силы, грубейшим образом нарушив гуманитарный режим прекращения огня, вновь подвергли Гянджу ракетному обстрелу. На данный момент из под завалов извлечены свыше 40 пострадавших, а также тела 12 погибших», — говорится в сообщении.
Обстрел начался около 01:00 по местному времени, город находится вне зоны боевых действий, добавили в ведомстве. В минобороны республики заявили, что силы Армении с утра начали обстреливать территории Тертерского, Агдамского, Бардинского и Агджабединского районов.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал обстрел Гянджи военным преступлением и пообещал, что республика ответит «на это преступление на поле боя», передает ТАСС со ссылкой на телеканал AzTV.
В ночь на 10 октября главы МИД Армении и Азербайджана в ходе переговоров в Москве договорились о прекращении боевых действий на территории Нагорного Карабаха в гуманитарных целях с 12:00 10 октября 2020 г. Стороны опубликовали совместное заявление, где сообщили, что начнут переговоры для скорейшего достижения мирного урегулирования конфликта при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, куда входит Россия.
Однако 12 октября страны взаимно обвинили друг друга в нарушении перемирия. По словам премьера Армении Никола Пашиняна, еще перед переговорами между Арменией и Азербайджаном в Москве Турция публично заявила о необходимости для Баку продолжать боевые действия.
Конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Страны обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан, поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах при этом с 1991 г. считает себя независимой республикой. Армения, со своей стороны, готова признать независимость Карабаха.