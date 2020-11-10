Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

В Крыму откроется первое зарубежное консульство

Ведомости

Почетное консульство Никарагуа откроется в Крыму, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на постпреда региона при президенте России, вице-премьера правительства Крыма Георгия Мурадова.

«Почетное консульство Никарагуа будет учреждено в Крыму. Посол Никарагуа в России прибывает в Крым», — сказал Мурадов. По его словам, мероприятие пройдет 10 ноября. Почетное консульство Никарагуа станет первым зарубежным консульством в Крыму, отметило агентство. 

Издание «Гордон» сообщило, что правительство Украины предложило ввести жесткие секторальные санкции против Никарагуа в связи с открытием консульства на полуострове. Введение санкций должен будет рассмотреть Совет национальной безопасности и обороны Украины. 

Крым воссоединился с Россией в 2014 г., когда на полуострове состоялся референдум, на котором подавляющее большинство местных жителей проголосовали за переход в российскую юрисдикцию. Запад счел присоединение территории бывший Украины «незаконной аннексией и нарушением международного закона». В июне этого года ЕС продлил антироссийские санкции до 23 июня 2021 г.

Ранее по теме: ЕС на полгода продлил антироссийские санкции из-за Украины

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных