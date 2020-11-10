В Крыму откроется первое зарубежное консульство

Крым воссоединился с Россией в 2014 г., когда на полуострове состоялся референдум, на котором подавляющее большинство местных жителей проголосовали за переход в российскую юрисдикцию. Запад счел присоединение территории бывший Украины «незаконной аннексией и нарушением международного закона». В июне этого года ЕС продлил антироссийские санкции до 23 июня 2021 г.