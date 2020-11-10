В Крыму откроется первое зарубежное консульство
Почетное консульство Никарагуа откроется в Крыму, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на постпреда региона при президенте России, вице-премьера правительства Крыма Георгия Мурадова.
«Почетное консульство Никарагуа будет учреждено в Крыму. Посол Никарагуа в России прибывает в Крым», — сказал Мурадов. По его словам, мероприятие пройдет 10 ноября. Почетное консульство Никарагуа станет первым зарубежным консульством в Крыму, отметило агентство.
Издание «Гордон» сообщило, что правительство Украины предложило ввести жесткие секторальные санкции против Никарагуа в связи с открытием консульства на полуострове. Введение санкций должен будет рассмотреть Совет национальной безопасности и обороны Украины.
Крым воссоединился с Россией в 2014 г., когда на полуострове состоялся референдум, на котором подавляющее большинство местных жителей проголосовали за переход в российскую юрисдикцию. Запад счел присоединение территории бывший Украины «незаконной аннексией и нарушением международного закона». В июне этого года ЕС продлил антироссийские санкции до 23 июня 2021 г.