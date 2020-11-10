Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Путин назвал справедливыми условия урегулировния конфликта в Карабахе

Ведомости

Президент России Владимир Путин, комментируя соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе с 10 ноября, заявил, что эти договоренности создадут условия для урегулирования кризиса на справедливой основе для обеих сторон конфликта, сообщает пресс-служба Кремля.

«Исходим из того, что достигнутые договорённости создадут необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха на справедливой основе и в интересах армянского и азербайджанского народов», — цитирует пресс-служба президента.

Соглашение было подписано сегодня президентом Азербайджана Алиевым, премьер-министром Армении Пашиняном и президентом России Путиным. Согласно ему, с 10 ноября объявляется полное прекращение огня и всех военных действий в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Азербайджан и Армения останавливаются на занятых ими позициях.

Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего республику с Арменией, развёртывается контингент российских миротворцев. При этом внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и в прилегающие районы под контролем Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Активные боевые действия в Нагорном Карабахе, провозгласившего свою независимость в 1991 г., начались 27 сентября. В эскалации Азербайджан и Армения взаимно обвиняют друг друга. При этом Азербайджан, поддерживаемый Турцией, утверждал, что хочет прекратить «армянскую оккупацию». Армения, в свою очередь, заявила о готовности признать независимость НКР.

Ранее по теме: Российские войска останутся в части Карабаха на пять лет

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных