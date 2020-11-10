Путин назвал справедливыми условия урегулировния конфликта в Карабахе

Соглашение было подписано сегодня президентом Азербайджана Алиевым, премьер-министром Армении Пашиняном и президентом России Путиным. Согласно ему, с 10 ноября объявляется полное прекращение огня и всех военных действий в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Азербайджан и Армения останавливаются на занятых ими позициях.