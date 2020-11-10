Путин назвал справедливыми условия урегулировния конфликта в Карабахе
Президент России Владимир Путин, комментируя соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе с 10 ноября, заявил, что эти договоренности создадут условия для урегулирования кризиса на справедливой основе для обеих сторон конфликта, сообщает пресс-служба Кремля.
«Исходим из того, что достигнутые договорённости создадут необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха на справедливой основе и в интересах армянского и азербайджанского народов», — цитирует пресс-служба президента.
Соглашение было подписано сегодня президентом Азербайджана Алиевым, премьер-министром Армении Пашиняном и президентом России Путиным. Согласно ему, с 10 ноября объявляется полное прекращение огня и всех военных действий в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Азербайджан и Армения останавливаются на занятых ими позициях.
Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего республику с Арменией, развёртывается контингент российских миротворцев. При этом внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и в прилегающие районы под контролем Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Активные боевые действия в Нагорном Карабахе, провозгласившего свою независимость в 1991 г., начались 27 сентября. В эскалации Азербайджан и Армения взаимно обвиняют друг друга. При этом Азербайджан, поддерживаемый Турцией, утверждал, что хочет прекратить «армянскую оккупацию». Армения, в свою очередь, заявила о готовности признать независимость НКР.