Пашинян рассказал о просьбе военных подписать мирное соглашение по Карабаху
Решение подписать мирное соглашение по конфликту в Нагорном Карабахе было принято по настоянию армии Армении, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе прямого эфира на своей странице в Facebook.
«Я принял такое решение после того, когда армия, по сути, настаивала на принятии такого решения. Вы представляете ситуацию, когда армия говорит, что надо остановиться», — сказал Пашинян (цитата по ТАСС). Он добавил, что у Армении возникли проблемы с мобилизацией резерва для продолжения боевых действий.
«У нас были проблемы с системой мобилизации. И практика показала, что гражданские, к сожалению, не настолько готовы полноценно участвовать в боевых действиях, они быстро теряют боеспособность, что создает проблемы», — пояснил Пашинян.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что 9 ноября он совместно с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном подписал заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с 00:00 мск 10 ноября 2020 г. Стороны конфликта остаются на занятых позициях и должны обменяться пленными и телами погибших. В зону конфликта будут введены российские миротворцы.
Активные боевые действия между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Государства нарушили соглашение о прекращении огня, подписанное 26 лет назад и окончившее Карабахскую войну 1991-1994 гг. Сам Карабах с 1991 г. считает себя независимой республикой и получает военную и экономическую помощь от Еревана, однако юридически не признан ни им, ни другими странами мира.
Армения и Азербайджан уже трижды договаривались о прекращении огня. Первый этап переговоров прошел в Москве 10 октября при участии министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Второй раз министры иностранных дел договорились о перемирии по телефону 17 октября. Третий раз главы МИД Армении и Азербайджана договорились о перемирии 24 октября, оно должно было вступить в силу 26 октября в 8:00 по местному времени. Во всех трех случаях стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и продолжили боевые действия.