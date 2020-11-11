RealClearPolitics опровергло снижение числа выборщиков у Байдена
Издание RealClearPolitics не снижало число выборщиков, проголосовавших за кандидата в президенты США от демократической партии Джо Байдена, заявил в своем аккаунте в Twitter основатель издания Том Бивэн. По его словам, RealClearPolitics не прогнозировал победу ни одного из кандидатов в Пенсильвании. Так он отреагировал на пост адвоката действующего президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, который сообщил об изменении прогноза у RealClearPolitics.
«Это ложь. Мы никогда не прогнозировали результаты в Пенсильвании, ничего не изменилось», — заявил Бивэн в ответ на пост адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.
Ранее Джулиани заявил в своем аккаунте в Twitter, что прогноз RealClearPolitics по результатам голосования в Пенсильвании изменился. Twitter пометил пост Джулиани как сомнительный.
Основной день голосования за нового президента США состоялся 3 ноября. По предварительным итогам, опубликованным Fox News, кандидат от демократической партии и бывший вице-президент страны Джо Байден набрал 290 голосов выборщиков из 538 возможных, для победы необходимо 270. У Трампа 214 голосов. Однако действующий президент настаивает, что выборы сфальсифицированы и коррумпированы. Его штаб объявил о намерении обратиться в суды штатов, где Трамп проиграл, для пересчета результатов народного голосования. Команда Трампа считает, что демократы могли подделать избирательные бюллетени, присланные по почте. Подсчет голосов еще не окончен.