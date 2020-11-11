RealClearPolitics опровергло снижение числа выборщиков у Байдена

Издание RealClearPolitics не снижало число выборщиков, проголосовавших за кандидата в президенты США от демократической партии Джо Байдена, заявил в своем аккаунте в Twitter основатель издания Том Бивэн. По его словам, RealClearPolitics не прогнозировал победу ни одного из кандидатов в Пенсильвании. Так он отреагировал на пост адвоката действующего президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, который сообщил об изменении прогноза у RealClearPolitics.