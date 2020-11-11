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Чешская разведка предупредила об угрозе «конфликта глобального характера»

Ведомости

Современный мир движется к конфликту глобального характера, который находится на первом этапе своего развития, говорится в годовом отчете о деятельности военной разведки Чехии за 2019 г. 

«Возможный конфликт глобального характера, к которому движется современный мир, все еще находится на первом этапе своей подготовки. Формируются умы тех, кто сможет и захочет активно участвовать в ней, и постепенно определяются технологические инструменты, которыми она могла бы руководствоваться», — говорится в документе. 

В докладе также отмечается, что поляризация интересов, мнений и различных установок в мире усилилась, а роль международного права значительно снизилась. «Манипулятивное мышление, ошибочные предположения, предвзятые выводы и вытекающие из них действия в сочетании с отсутствием осознания ответственности привели к росту напряженности между глобальными соперниками — США, Китаем и Россией. Однако эти явления приводили к противоречиям даже между странами, считавшимися ранее близкими союзниками», отметили авторы доклада.

В отчете говорится, что если власти не могут оценить последствия своей деятельности, то ошибочная команда «в силу взаимосвязанности текущего мира, может инициировать процессы, ведущие к взаимному разрушению». По мнению чешской военной разведки, еще не поздно попытаться «предотвратить конфронтационный подход, найти общие цели и использовать созидательный потенциал человечества». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных