Чешская разведка предупредила об угрозе «конфликта глобального характера»
Современный мир движется к конфликту глобального характера, который находится на первом этапе своего развития, говорится в годовом отчете о деятельности военной разведки Чехии за 2019 г.
«Возможный конфликт глобального характера, к которому движется современный мир, все еще находится на первом этапе своей подготовки. Формируются умы тех, кто сможет и захочет активно участвовать в ней, и постепенно определяются технологические инструменты, которыми она могла бы руководствоваться», — говорится в документе.
В докладе также отмечается, что поляризация интересов, мнений и различных установок в мире усилилась, а роль международного права значительно снизилась. «Манипулятивное мышление, ошибочные предположения, предвзятые выводы и вытекающие из них действия в сочетании с отсутствием осознания ответственности привели к росту напряженности между глобальными соперниками — США, Китаем и Россией. Однако эти явления приводили к противоречиям даже между странами, считавшимися ранее близкими союзниками», отметили авторы доклада.
В отчете говорится, что если власти не могут оценить последствия своей деятельности, то ошибочная команда «в силу взаимосвязанности текущего мира, может инициировать процессы, ведущие к взаимному разрушению». По мнению чешской военной разведки, еще не поздно попытаться «предотвратить конфронтационный подход, найти общие цели и использовать созидательный потенциал человечества».