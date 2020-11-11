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Российские миротворцы направились в район операции в Нагорном Карабахе

Ведомости

Российские миротворцы, прибывшие в Армению, выдвинулись к линии соприкосновения с Нагорным Карабахом, чтобы выставить там наблюдательные посты для контроля за прекращением огня, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«Воинским колоннам предстоит проехать более 250 км и развернуть миротворческий контингент с выставлением российских наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора», — сообщили в ведомстве.

Ранее в ведомстве заявляли, что в Армению из Ульяновска отправились 20 военно-транспортных самолетов Ил-76 с военнослужащими и техникой 15-й отдельной мотострелковой (миротворческой) бригады из Самарской области. Введение миротворцев на пять лет и прекращение огня в Нагорном Карабахе прописано в соглашении, заключенном между лидерами России, Азербайджана и Армении. Документ вызвал протесты в Ереване. Сразу после объявления о подписании соглашения протестующие против против прекращения огня захватили в Ереване здание парламента Армении.

Ранее по теме: Российские войска вводятся в Карабах на пять лет

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных