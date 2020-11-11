Российские миротворцы направились в район операции в Нагорном Карабахе

Ранее в ведомстве заявляли, что в Армению из Ульяновска отправились 20 военно-транспортных самолетов Ил-76 с военнослужащими и техникой 15-й отдельной мотострелковой (миротворческой) бригады из Самарской области. Введение миротворцев на пять лет и прекращение огня в Нагорном Карабахе прописано в соглашении, заключенном между лидерами России, Азербайджана и Армении. Документ вызвал протесты в Ереване. Сразу после объявления о подписании соглашения протестующие против против прекращения огня захватили в Ереване здание парламента Армении.