В США умер занимавший 50 лет пост премьера Бахрейна
Премьер-министр Бахрейна Халифа бен Сальман Аль Халифа умер на 85-м году жизни в американской клинике утром 11 ноября, сообщает местное агентство BNA со ссылкой на королевский двор. Он занимал свой пост с января 1970 г.
«По приказу его величества короля Хамада бин Исы Аль Халифы, монарха страны, королевский двор оплакивает его королевское высочество принца Халифа бен Салмана Аль Халифа, премьер-министра, который сегодня утром перешел на милость господа в клинике Мэйо, США», — говорится в сообщении. Причина смерти не уточняется.
Отмечается, что премьер-министра похоронят на родине. Церемония погребения пройдет в ограниченном кругу родственников.
В связи со смертью Халифы бен Салмана Аль Халифы в Бахрейне объявлен траур. Государственные флаги приспустят на неделю. Кроме того, на три дня будет приостановлена работа государственных ведомств.