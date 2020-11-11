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В США умер занимавший 50 лет пост премьера Бахрейна

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Премьер-министр Бахрейна Халифа бен Сальман Аль Халифа умер на 85-м году жизни в американской клинике утром 11 ноября, сообщает местное агентство BNA со ссылкой на королевский двор. Он занимал свой пост с января 1970 г.

«По приказу его величества короля Хамада бин Исы Аль Халифы, монарха страны, королевский двор оплакивает его королевское высочество принца Халифа бен Салмана Аль Халифа, премьер-министра, который сегодня утром перешел на милость господа в клинике Мэйо, США», — говорится в сообщении. Причина смерти не уточняется.

Отмечается, что премьер-министра похоронят на родине. Церемония погребения пройдет в ограниченном кругу родственников.

В связи со смертью Халифы бен Салмана Аль Халифы в Бахрейне объявлен траур. Государственные флаги приспустят на неделю. Кроме того, на три дня будет приостановлена работа государственных ведомств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных