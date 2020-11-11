В Генштабе России подтвердили окончание боевых действий в Карабахе
Боевые действия в зоне армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе полностью прекратились, заявил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Сергей Рудской, передает ТАСС.
«В настоящее время боевые действия прекращены обеими сторонами. Подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении остановлены на занимаемых рубежах», — сказал Рудской. Он добавил, что за исполнением режима прекращения огня будут следить с помощью беспилотников российского миротворческого контингента. Также его командование будет находиться на прямой связи с армянскими и азербайджанскими военными.
«Организовано непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении. Установлены прямые каналы связи», — сказал Рудской. Он пояснил, что это сделано, в том числе, для обеспечения безопасности российских миротворцев.
Соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе подписано 9 ноября премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым при посредничестве президента России Владимира Путина. Армения выведет с территории конфликта свои войска, а непризнанная Республика Нагорный Карабах до конца ноября вернет Азербайджану Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Кроме того, под контролем Баку будет юг Карабаха и город Шуша.
Азербайджан обязался обеспечить связь населенных Карабаха с Арменией через Лачинский коридор. За исполнением соглашения в течение пяти лет будут следить почти 2 000 российских миротворцев, которые разместятся по периметру линии соприкосновения сторон, а также на магистрали Лачинского коридора. Первые части российского контингента прибыли в Армению и выдвинулись в Карабах утром 11 ноября.