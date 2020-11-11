В Генштабе России подтвердили окончание боевых действий в Карабахе

«В настоящее время боевые действия прекращены обеими сторонами. Подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении остановлены на занимаемых рубежах», — сказал Рудской. Он добавил, что за исполнением режима прекращения огня будут следить с помощью беспилотников российского миротворческого контингента. Также его командование будет находиться на прямой связи с армянскими и азербайджанскими военными.