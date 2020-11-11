Кремль назвал задачи Якушева на посту полпреда президента в УрФО
Назначенный на должность полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе экс-министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев должен обеспечивать президентскую повестку дня и осуществлять координацию для решения задач, поставленных президентом, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков в ответ на вопрос, отличаются ли задачи, поставленные президентом перед Якушевым, от задач, стоявших перед ранее занимавшим этот пост Николаем Цукановым.
«Функции полпреда не меняются, они хорошо известны. Прежде всего это, конечно, обеспечение президентской повестки дня, осуществление координации в целом для того, чтобы те задачи, которые ставятся президентом, реализовывались. Ну и, естественно, координация в таких экстренных ситуациях, которые происходят сейчас. Имеется в виду перед лицом опасности эпидемии», — сказал Песков.
На вопрос о судьбе Цуканова, будет ли он рассматриваться на какие-то посты в дальнейшем, Песков ответил: «Пока вы знаете, что каких-либо решений по Цуканову не принималось, поэтому я анонсировать ничего не буду».
Якушев занимал пост министра строительства и ЖКХ с 2018 г. Он закончил Тюменский государственный университет. С 2001 по 2005 г. был вице-губернатором Тюменской области. Затем восемь лет был мэром Тюмени.