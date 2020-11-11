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Кремль назвал задачи Якушева на посту полпреда президента в УрФО

Ведомости

Назначенный на должность полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе экс-министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев должен обеспечивать президентскую повестку дня и осуществлять координацию для решения задач, поставленных президентом, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков в ответ на вопрос, отличаются ли задачи, поставленные президентом перед Якушевым, от задач, стоявших перед ранее занимавшим этот пост Николаем Цукановым.

«Функции полпреда не меняются, они хорошо известны. Прежде всего это, конечно, обеспечение президентской повестки дня, осуществление координации в целом для того, чтобы те задачи, которые ставятся президентом, реализовывались. Ну и, естественно, координация в таких экстренных ситуациях, которые происходят сейчас. Имеется в виду перед лицом опасности эпидемии», — сказал Песков.

На вопрос о судьбе Цуканова, будет ли он рассматриваться на какие-то посты в дальнейшем, Песков ответил: «Пока вы знаете, что каких-либо решений по Цуканову не принималось, поэтому я анонсировать ничего не буду».

Якушев занимал пост министра строительства и ЖКХ с 2018 г. Он закончил Тюменский государственный университет. С 2001 по 2005 г. был вице-губернатором Тюменской области. Затем восемь лет был мэром Тюмени.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных