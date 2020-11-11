Кремль назвал задачи Якушева на посту полпреда президента в УрФО

«Функции полпреда не меняются, они хорошо известны. Прежде всего это, конечно, обеспечение президентской повестки дня, осуществление координации в целом для того, чтобы те задачи, которые ставятся президентом, реализовывались. Ну и, естественно, координация в таких экстренных ситуациях, которые происходят сейчас. Имеется в виду перед лицом опасности эпидемии», — сказал Песков.