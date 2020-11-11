Песков оценил возможность применения карабахского сценария в Донбассе
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, хотела бы Москва при каких-то условиях использовать пример с урегулированием нагорно-карабахского конфликта в Донбассе, где уже седьмой год «ничего не двигается».
«Москва не хотела бы, чтобы где-то велись боевые действия, чтобы приходилось прибегать к такому инструменту. Вот чего хотела бы Москва», — сказал Песков.
Ранее сегодня в Минобороны России сообщили, что российские миротворцы, прибывшие в Армению, выдвинулись к линии соприкосновения с Нагорным Карабахом, чтобы выставить там наблюдательные посты для контроля за прекращением огня. Как сообщал телеканал «Звезда» со ссылкой на представителя Генштаба, всего выставят 16 наблюдательных постов. Также в Генштабе заявили, что боевые действия в зоне армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе полностью прекратились.
Соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе подписано 9 ноября премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым при посредничестве президента России Владимира Путина. Армения выведет с территории конфликта свои войска, а непризнанная Республика Нагорный Карабах до конца ноября вернет Азербайджану Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Кроме того, под контролем Баку будет юг Карабаха и город Шуша.
Из договоренностей также следует, что российские миротворцы будут находиться на линии соприкосновения Армении и Нагорного Карабаха в течение пяти лет.