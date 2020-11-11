Песков оценил возможность применения карабахского сценария в Донбассе

Ранее сегодня в Минобороны России сообщили, что российские миротворцы, прибывшие в Армению, выдвинулись к линии соприкосновения с Нагорным Карабахом, чтобы выставить там наблюдательные посты для контроля за прекращением огня. Как сообщал телеканал «Звезда» со ссылкой на представителя Генштаба, всего выставят 16 наблюдательных постов. Также в Генштабе заявили, что боевые действия в зоне армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе полностью прекратились.