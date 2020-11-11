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Песков оценил возможность применения карабахского сценария в Донбассе

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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, хотела бы Москва при каких-то условиях использовать пример с урегулированием нагорно-карабахского конфликта в Донбассе, где уже седьмой год «ничего не двигается».

«Москва не хотела бы, чтобы где-то велись боевые действия, чтобы приходилось прибегать к такому инструменту. Вот чего хотела бы Москва», — сказал Песков.

Ранее сегодня в Минобороны России сообщили, что российские миротворцы, прибывшие в Армению, выдвинулись к линии соприкосновения с Нагорным Карабахом, чтобы выставить там наблюдательные посты для контроля за прекращением огня. Как сообщал телеканал «Звезда» со ссылкой на представителя Генштаба, всего выставят 16 наблюдательных постов. Также в Генштабе заявили, что боевые действия в зоне армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе полностью прекратились.

Соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе подписано 9 ноября премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым при посредничестве президента России Владимира Путина. Армения выведет с территории конфликта свои войска, а непризнанная Республика Нагорный Карабах до конца ноября вернет Азербайджану Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Кроме того, под контролем Баку будет юг Карабаха и город Шуша.

Из договоренностей также следует, что российские миротворцы будут находиться на линии соприкосновения Армении и Нагорного Карабаха в течение пяти лет.

Ранее по теме: Российские войска вводятся в Карабах на пять лет

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных