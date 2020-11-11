В Ереване начали задерживать участников митинга оппозиции
В Ереване, где сегодня должен состояться митинг сторонников оппозиции, несогласных с условиями соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе, начались задержания. Об этом сообщает «Sputnik Армения» в Telegram.
Задержаны бывший руководитель аппарата нацсобрания Арсен Бабаян и экс-депутат Вардан Айвазян. Полиция также задержала членов Республиканской партии Армении и «Отечества». По данным «Sputnik Армения», Служба национальной безопасности страны задержала лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна.
Участники акций протеста требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщил корреспондент «РИА Новости». Митингующие назвали предательством подписание мирного соглашения. Они скандируют «Никол — предатель». Корреспондент агентства рассказал, что периодически происходят стычки между протестующими и правоохранителями, производятся точечные задержания.
По данным корреспондента агентства, правоохранители продолжают прибывать на площадь Свободы. Они выстраиваются в стороне от протестующих, специальной техники для разгона демонстрантов пока не видно.
9 ноября президент России Владимир Путин совместно с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе c 10 ноября. Стороны конфликта должны оставаться на занятых позициях и обменяться пленными и телами погибших. В зону конфликта будут введены российские миротворцы.