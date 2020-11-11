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В Ереване начали задерживать участников митинга оппозиции

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В Ереване, где сегодня должен состояться митинг сторонников оппозиции, несогласных с условиями соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе, начались задержания. Об этом сообщает «Sputnik Армения» в Telegram.

Задержаны бывший руководитель аппарата нацсобрания Арсен Бабаян и экс-депутат Вардан Айвазян. Полиция также задержала членов Республиканской партии Армении и  «Отечества». По данным «Sputnik Армения», Служба национальной безопасности страны задержала лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна.

Участники акций протеста требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщил корреспондент «РИА Новости». Митингующие назвали предательством подписание мирного соглашения. Они скандируют «Никол — предатель». Корреспондент агентства рассказал, что периодически происходят стычки между протестующими и правоохранителями, производятся точечные задержания. 

По данным корреспондента агентства, правоохранители продолжают прибывать на площадь Свободы. Они выстраиваются в стороне от протестующих, специальной техники для разгона демонстрантов пока не видно.

9 ноября президент России Владимир Путин совместно с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе c 10 ноября. Стороны конфликта должны оставаться на занятых позициях и обменяться пленными и телами погибших. В зону конфликта будут введены российские миротворцы. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных