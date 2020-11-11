Песков оценил признание «обнуления» одним из главных слов года

«Ну, в политической жизни страны поправки в Конституцию, конечно же, были чрезвычайно важным событием в нашей внутренней политике и в жизни страны в целом», — сказал Песков, отметив, что преуменьшать значение этого «нельзя и невозможно». Он уточнил, что речь идет обо всем пакете поправок, а не только об обнулении (речь идет об одной из поправок, которая дает право действующему президенту Владимиру Путину избраться в пятый раз и остаться у власти до 2036 г.