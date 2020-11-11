Песков оценил признание «обнуления» одним из главных слов года
Поправки в Конституцию России были «чрезвычайно важным» событием в жизни страны, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, согласен ли он с тем, что обнуление президентских сроков стало самым важным событием в политической жизни страны в этом году.
«Ну, в политической жизни страны поправки в Конституцию, конечно же, были чрезвычайно важным событием в нашей внутренней политике и в жизни страны в целом», — сказал Песков, отметив, что преуменьшать значение этого «нельзя и невозможно». Он уточнил, что речь идет обо всем пакете поправок, а не только об обнулении (речь идет об одной из поправок, которая дает право действующему президенту Владимиру Путину избраться в пятый раз и остаться у власти до 2036 г.
Песков не смог ответить на вопрос, почему из всего пакета поправок люди запомнили именно поправку об обнулении президентских сроков. «Наверное, это нужно отвечать социологам или нашим ученым. Я не знаю, каким образом они пришли к этому выводу», – объяснил Песков.
Ранее Государственный институт русского языка им. Пушкина назвал «самоизоляцию» и «обнуление» словами 2020 г. Эксперты института выяснили, что пандемия коронавируса и поправки в Конституцию стали наиболее значимыми и обсуждаемыми темами года.
Общероссийское голосование по внесению изменений в конституцию России проходило в период с 25 июня по 1 июля 2020 г. В поддержку изменений высказались 77,92% голосовавших, против — 21,27%.