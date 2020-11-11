Институт русского языка назвал «cамоизоляцию» и «обнуление» словами года

Британский словарь Collins English Dictionary назвал «локдаун» (lockdown) словом 2020 г. Лексикографы подсчитали, что это слово использовали более 250 тысяч раз — в прошлом году всего около 4 тыс. В словаре дается определение локдауна: введение строгих ограничений на поездки, социальное взаимодействие и доступ в общественные места.