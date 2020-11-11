Институт русского языка назвал «cамоизоляцию» и «обнуление» словами года
Государственный институт русского языка им. Пушкина назвал «самоизоляцию» и «обнуление» словами 2020 г., рассказал ТАСС доктор филологических наук, научный руководитель проекта «Слово года» института Пушкина Михаил Осадчий.
Эксперты института выяснили, что пандемия коронавируса и поправки в Конституцию стали наиболее значимыми и обсуждаемыми темами года. Исследование проводилось на основе текстов по этим темам. Оценивалось, насколько чаще стали употребляться эти слова по сравнению с тремя последними годами.
«По результатам этого анализа выявлено два несомненных лидера: слово "самоизоляция" продемонстрировало рост популярности более чем в десять раз, похожий показатель у слова "обнуление", оно на втором месте», — рассказал Осадчий. Лидерами по частоте употребления также стали слова «голосование», «дистанцирование», «карантин», «ковид», «конституция», «коронавирус», «поправки», «удаленка».
Британский словарь Collins English Dictionary назвал «локдаун» (lockdown) словом 2020 г. Лексикографы подсчитали, что это слово использовали более 250 тысяч раз — в прошлом году всего около 4 тыс. В словаре дается определение локдауна: введение строгих ограничений на поездки, социальное взаимодействие и доступ в общественные места.