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Алиев заявил о победе Азербайджана в карабахской войне

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об окончании войны в Нагорном Карабахе и победе в ней Баку, передает «РИА Новости».

«Отечественная война завершилась. Азербайджан завоевал в этой войне блестящую победу, наши земли освобождены от оккупации, мы прогнали оккупантов с наших земель», — сказал Алиев на встрече с военнослужащими во время посещения госпиталя. Он добавил, что в Карабахе будет проводиться оценка ущерба, после которой Азербайджан потребует от Еревана компенсации.

С 10 ноября начало действовать соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе, подписанное лидерами Армении и Азербайджана при посредничестве России. Согласно ему, Армения выведет с территории конфликта свои войска, а непризнанная Республика Нагорный Карабах до конца ноября вернет Азербайджану Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Кроме того, под контролем Баку будет юг Карабаха и город Шуша. Кроме того, документ предусматривает введение в зону нагорно-карабахского конфликта российских миротворцев сроком на пять лет.

Данное соглашение было достигнуто спустя полтора месяца боевых действий, начавшихся 27 сентября. Азербайджан добивался прекращения «армянской оккупации» территории, юридически принадлежащей ему со времен СССР, но исторически населенной армянами. После заключения соглашения в Армении начались протесты. Участники акций потребовали денонсировать договоренности.

Ранее по теме: Российские войска вводятся в Карабах на пять лет

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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