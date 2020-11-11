Алиев заявил о победе Азербайджана в карабахской войне
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об окончании войны в Нагорном Карабахе и победе в ней Баку, передает «РИА Новости».
«Отечественная война завершилась. Азербайджан завоевал в этой войне блестящую победу, наши земли освобождены от оккупации, мы прогнали оккупантов с наших земель», — сказал Алиев на встрече с военнослужащими во время посещения госпиталя. Он добавил, что в Карабахе будет проводиться оценка ущерба, после которой Азербайджан потребует от Еревана компенсации.
С 10 ноября начало действовать соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе, подписанное лидерами Армении и Азербайджана при посредничестве России. Согласно ему, Армения выведет с территории конфликта свои войска, а непризнанная Республика Нагорный Карабах до конца ноября вернет Азербайджану Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Кроме того, под контролем Баку будет юг Карабаха и город Шуша. Кроме того, документ предусматривает введение в зону нагорно-карабахского конфликта российских миротворцев сроком на пять лет.
Данное соглашение было достигнуто спустя полтора месяца боевых действий, начавшихся 27 сентября. Азербайджан добивался прекращения «армянской оккупации» территории, юридически принадлежащей ему со времен СССР, но исторически населенной армянами. После заключения соглашения в Армении начались протесты. Участники акций потребовали денонсировать договоренности.