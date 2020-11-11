Алиев заявил о победе Азербайджана в карабахской войне

С 10 ноября начало действовать соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе, подписанное лидерами Армении и Азербайджана при посредничестве России. Согласно ему, Армения выведет с территории конфликта свои войска, а непризнанная Республика Нагорный Карабах до конца ноября вернет Азербайджану Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Кроме того, под контролем Баку будет юг Карабаха и город Шуша. Кроме того, документ предусматривает введение в зону нагорно-карабахского конфликта российских миротворцев сроком на пять лет.