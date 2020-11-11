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Путин и Токаев обсудили совместное производство вакцин от коронавируса

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым, сообщает пресс-служба Кремля.

«Затронут ряд актуальных тем двусторонней повестки дня с акцентом на активизацию сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса, включая планы по организации совместного производства вакцин на территории Казахстана», — говорится в сообщении.

Помимо этого лидеры двух стран обсудили состоявшееся накануне заседание Совета глав государств — членов ШОС и прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе.

«С обеих сторон выражена уверенность, что согласованный 9 ноября на высшем уровне комплекс мер (по прекращению огня и всех военных действий) создаёт предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха в интересах армянского и азербайджанского народов», — отметили в Кремле.

Путин и Токаев также договорились о продолжении контактов на различных уровнях.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных