Путин и Токаев обсудили совместное производство вакцин от коронавируса
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым, сообщает пресс-служба Кремля.
«Затронут ряд актуальных тем двусторонней повестки дня с акцентом на активизацию сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса, включая планы по организации совместного производства вакцин на территории Казахстана», — говорится в сообщении.
Помимо этого лидеры двух стран обсудили состоявшееся накануне заседание Совета глав государств — членов ШОС и прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе.
«С обеих сторон выражена уверенность, что согласованный 9 ноября на высшем уровне комплекс мер (по прекращению огня и всех военных действий) создаёт предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха в интересах армянского и азербайджанского народов», — отметили в Кремле.
Путин и Токаев также договорились о продолжении контактов на различных уровнях.