Путин и Токаев обсудили совместное производство вакцин от коронавируса

«С обеих сторон выражена уверенность, что согласованный 9 ноября на высшем уровне комплекс мер (по прекращению огня и всех военных действий) создаёт предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха в интересах армянского и азербайджанского народов», — отметили в Кремле.